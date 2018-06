Francia-Argentina | dalle 16 00 La Diretta A Kazan sfida di alto livello

Mondiali 2018 Russia - Francia-Argentina : l'ottavo più prestigioso e indecifrabile : Francia-Argentina è l'ottavo di finale più prestigioso di questi Mondiali, l'unico che vede di fronte due squadre già campioni del mondo e che alla vigilia erano ritenute tra le favorite. Gli incroci tra Francia e Argentina in competizioni ufficiali non sono stati troppo frequenti e si limitano al primo Mondiale, quello del 1930, ...

Tabellone Mondiali 2018 : chi affronterà ai quarti la vincente di Francia-Argentina? Il cammino verso la finale : Oggi sabato 30 giugno (ore 16.00) si gioca Francia-Argentina, ottavo di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Andrà in scena una sfida stellare tra due delle grandi favorite per la vittoria finale: da una parte i micidiali Galletti che hanno impressionato durante la fase a gironi per la qualità del gioco espresso e per la profondità della rosa, dall’altra l’Albiceleste che è andata seriamente in difficoltà e che ha rischiato una ...

Contro l'Argentina ferita la Francia scommette sul bomber desaparecido : Les Bleus, abbiamo un problema. Con nome e cognome, peraltro. E un pedigree che davvero prometteva altro. Poi, magari, oggi Antoine Griezmann sfregherà la sua personalissima lampada e ne usciranno magie in serie. Del resto, agli Europei 2016 fece più o meno lo stesso: un gol nella prima fase e poi l'esplosione, andando a segno negli ottavi di finale Contro l'Irlanda (doppietta), nei quarti Contro l'Islanda e in semifinale Contro la Germania ...

