Francia-Argentina 4-3 | Mbappé porta i transalpini ai quarti

Francia e Mbappé devastanti : l’Argentina torna a casa : Finisce 4-3 il primo ottavo di finale del Mondiale di Russia. Tra Francia e Argentina è battaglia a visto aperto, colpi di classe, gol e rissa finale. Transalpini in vantaggio con un rigore di Griezmann dopo una grande azione individuale di Mbappé (migliore in campo del match). Pareggio sudamericano a fine primo tempo con un euro-gol di Di Maria (4...

Spettacolo Francia - Argentina eliminata ai Mondiali 2018 : un super Mbappé cancella Messi : Il 19enne del Paris Saint-Germain si procura un rigore e segna una doppietta: i Bleus si qualificano vincendo in rimonta una partita in cui è successo di tutto

Mondiali Russia 2018 - disfatta Argentina - Francia sontuosa : il fenomeno oggi è stato Mbappè - Messi latitante! : Mbappè da favola in questa serata russa, l’attaccante della Francia vero e proprio trascinatore nella cavalcata trionfale contro l’Argentina Mondiali Russia 2018, la Francia di Didier Deschamps vola ai quarti di finale. Distrutta l’Argentina di un impresentabile Sampaoli, il quale oggi ha voluto nuovamente scombussolare la sua squadra lasciando tutte le punte in panchina e schierando il solo Messi in attacco come falso ...

Russia2018 - ottavi : Francia-Argentina 4-3 : 17.56 La Francia elimina l'Argentina con il punteggio di 4-3 ed è ai quarti. Francesi subito aggressivi;traversa su punizione di Griezmann,poi Rojo atterra Mbappé e Griezmann realizza il rigore al 13'. Per gran parte del primo tempo l'iniziativa è francese, poi al 41'Di Maria pareggia con un bolide dalla distanza.A inizio ripresa tiro di Messi deviato in gol da Mercado. Al 57'pari Francia con un capolavoro di Pavard.Poi emerge la debolezza ...

