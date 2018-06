Franca Leosini torna in tv con tre puntate inedite di Storie Maledette

lanostratv

(Di sabato 30 giugno 2018): confermata la nuova edizione conBuone notizie per i Leosiners:si prepara are in televisione con, il programma di cronaca giudiziaria in onda sul terzo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. Nella stagione televisiva 2018-2019 ci attenderanno tre nuovedi, come annunciato dalla presentazione dei palinsesti Rai. Probabilmente la, con il suo stile elegante ma incisivo capace di affrontare personaggi e casi di cronaca sconvolgenti con compostezza, tornerà in onda nella primavera 2019. La scheda di presentazione del nuovo ciclo di appuntamenti recita “Tre immersioni senza sconti nella profondità del crimine”. Quindi saranno tre ledella prossima stagione di, esattamente come accaduto per la quindicesima e sedicesima edizione....