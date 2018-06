Forti piogge in Cina | scontro bus-camion | 10 morti e 10 feriti in Hunan

Forti piogge in Francia : treno deraglia a Parigi per una frana - 7 feriti : A causa delle Forti piogge, un treno è deragliato tra Orsay et Saint-Remy-les-Chevreuse, nell’area di Parigi. “Una frana ha portato tre carrozze fuori dai binari, fortunatamente ci sono solo sette feriti lievi che sono già in cura“, ha dichiarato il ministro dei Trasporti. L'articolo Forti piogge in Francia: treno deraglia a Parigi per una frana, 7 feriti sembra essere il primo su Meteo Web.