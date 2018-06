Formula 1 | Vettel il più veloce nelle ultime libere Hamilton insegue

Formula 1 - GP d'Austria le qualifiche in diretta live. Nelle libere 3 - Vettel da record : primo in 1 : 04.070 : ... tanto "arancione", sono i tifosi di Verstappen 30 giu 11:58 METEO : QUALCHE NUVOLA MA TEMPERATURA ATTORNO AI 33° 30 giu 11:55 Alle15 le qualifiche: tutto in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD 30 ...

Diretta Formula 1 Gp Austria 2018 - F1 qualifiche e FP3 live SKY : Vettel più veloce di Hamilton : Il tedesco della Ferrari segna il nuovo miglior giro del Red Bull Ring in 1:04.070, ma le due Mercedes sono vicinissime. Un po' più attardato Raikkonen, in apparente difficoltà le Red Bull di Verstappen (costretto a parcheggiare per un problema elettrico) e Ricciardo.La Formula 1 non si ferma dopo il GP di Francia vinto da Lewis Hamilton. Si resta in Europa e il Circus si sposta in Austria. Arriva il Gran Premio dello Zeltweg, che sarà tutto in ...

DIRETTA/ Formula 1 Gp Austria 2018 - F1 streaming video SKY qualifiche e FP3 live : Vettel striglia la Mercedes : DIRETTA Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp Austria 2018 a Zeltweg: cronaca e tempi delle due sessioni in programma a Spielberg (oggi sabato 30 giugno)(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:36:00 GMT)

Formula 1 - GP Austria. Vettel dopo le libere : 'Sono contento. I cordoli? Meglio non salirci' : "C'è sempre un po' di margine, ma posso dirmi contento per la giornata odierna". Questo è il commento di Sebastian in italiano al termine delle libere in Austria. Il tedesco della Ferrari ha anche ...

Formula 1 - GP Austria : Hamilton si prende le libere - Vettel 3° nelle FP2 e buon passo gara : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Hamilton 1:04.839 2 BOTTAS 1:04.966 3 VERSTAPPEN 1:05.072 4 Vettel 1:05.180 5 RICCIARDO 1:05.483 6 RAIKKONEN 1:05.776 7 GROSJEAN 1:06.028 8 OCON 1:06.055 9 ...

Formula 1 - Hamilton in testa nelle prove in Austria. Vettel è quarto : Il britannico, campione del mondo in carica, precede il compagno della Mercedes, il finlandese Valtteri Bottas, staccato di un solo decimo e unico, assieme allo stesso Hamilton, a scendere sotto il ...

Formula 1 - Gp d'Austria 2018 : Hamilton il più veloce nelle libere 1. Vettel quarto : Mercedes subito protagonista a Spielberg Motogp Assen 2018, Marquez davanti nelle prime libere. Rossi terzo Formula 1, Gp d'Austria 2018. Orari tv , diretta Sky e differita Tv8,

Formula1 Libere1 Zeltweg - subito Mercedes; Hamilton in testa - Vettel 4° : Con il campione del mondo più veloce di 127 millesimi: 1'04'839 il suo tempo, a 6 decimi dalla pole staccata qui un anno fa dal socio Bottas. non lontana - Ma la Ferrari non è lontana: a parità di ...

Formula 1 - GP Austria. Hamilton : 'La stagione di Vettel? Sono concentrato su di me' : "Non mi Sono messo seduto ad analizzare quello che ho fatto io e quello che ha fatto Vettel. Quello che vi posso dire è che ci Sono stati dei weekend in cui Sono stato molto forte e in un paio in cui ...

Formula 1 - GP Austria. Vettel : 'Difficile capire perché la Mercedes a volte è più competitiva e altre meno' : "Con tante piste diverse è difficile capire perché Mercedes a volte sia stata più davanti a noi ed altre dietro". Così Sebastian Vettel ha inaugurato il suo GP d'Austria . Nel giovedì dedicato alle ...

Formula 1 - GP Austria. Sebastian Vettel - tra voglia e necessità di riscattarsi subito : Sebastian Vettel arriva al Red Bull Ring da inseguitore, a 14 punti dal campione del mondo. Tutti persi a causa dell'errore commesso in partenza soli pochi giorni fa. Eccessi che in un mondiale che ...

Formula1 Vettel e lo Spielberg : "È corto ma difficile" : "Benvenuti allo Spielberg, la pista con il tempo sul giro più breve. Ci sono poche curve, ma è comunque difficile". Sono le parole con cui Sebastian Vettel presenta il GP d'Austria, in programma il ...