Formula 1 | Vettel fiducioso | ' Abbiamo ottime possibilità' Hamilton soddisfatto | ' Il

Formula 1 - prima fila Mercedes con Bottas e Hamilton - poi le Ferrari di Vettel e Raikkonen : prima fila Mercedes nel Gran Premio d'Austria. A conquistare la pole position è stato Valtteri Bottas che ha preceduto il compagno di squadra di Lewis Hamilton. Terza la Ferrari di Sebastian Vettel ...

Formula 1 - Vettel il più veloce nelle ultime libere. Hamilton insegue : Lampo Ferrari nelle ultime prove libere del gran premio di Austria che si correrà domani sul circuito di Zeltweg. Sebastian Vettel ha fatto registrare il miglior tempo in 1'04.070, davanti ai due ...

Formula 1 - GP d'Austria le qualifiche in diretta live. Nelle libere 3 - Vettel da record : primo in 1 : 04.070 : ... tanto "arancione", sono i tifosi di Verstappen 30 giu 11:58 METEO : QUALCHE NUVOLA MA TEMPERATURA ATTORNO AI 33° 30 giu 11:55 Alle15 le qualifiche: tutto in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD 30 ...

Diretta Formula 1 Gp Austria 2018 - F1 qualifiche e FP3 live SKY : Vettel più veloce di Hamilton : Il tedesco della Ferrari segna il nuovo miglior giro del Red Bull Ring in 1:04.070, ma le due Mercedes sono vicinissime. Un po' più attardato Raikkonen, in apparente difficoltà le Red Bull di Verstappen (costretto a parcheggiare per un problema elettrico) e Ricciardo.La Formula 1 non si ferma dopo il GP di Francia vinto da Lewis Hamilton. Si resta in Europa e il Circus si sposta in Austria. Arriva il Gran Premio dello Zeltweg, che sarà tutto in ...

Formula 1 - GP Austria. Vettel dopo le libere : 'Sono contento. I cordoli? Meglio non salirci' : "C'è sempre un po' di margine, ma posso dirmi contento per la giornata odierna". Questo è il commento di Sebastian in italiano al termine delle libere in Austria. Il tedesco della Ferrari ha anche ...

Formula 1 - GP Austria : Hamilton si prende le libere - Vettel 3° nelle FP2 e buon passo gara : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Hamilton 1:04.839 2 BOTTAS 1:04.966 3 VERSTAPPEN 1:05.072 4 Vettel 1:05.180 5 RICCIARDO 1:05.483 6 RAIKKONEN 1:05.776 7 GROSJEAN 1:06.028 8 OCON 1:06.055 9 ...

Formula 1 - Hamilton in testa nelle prove in Austria. Vettel è quarto : Il britannico, campione del mondo in carica, precede il compagno della Mercedes, il finlandese Valtteri Bottas, staccato di un solo decimo e unico, assieme allo stesso Hamilton, a scendere sotto il ...

Formula 1 - Gp d'Austria 2018 : Hamilton il più veloce nelle libere 1. Vettel quarto : Mercedes subito protagonista a Spielberg Motogp Assen 2018, Marquez davanti nelle prime libere. Rossi terzo Formula 1, Gp d'Austria 2018. Orari tv , diretta Sky e differita Tv8,