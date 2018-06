Formula 1 | qualifiche GP d' Austria | pole Bottas | poi Hamilton Seconda fila

Formula 1 - qualifiche GP d'Austria : Bottas in pole - poi Hamilton. Seconda fila Vettel-Raikkonen : Di seguito tempi e cronaca delle FP3 # Driver Time 1 VETTEL 1:04.070 2 HAMILTON 1:04.099 3 Bottas 1:04.204 4

Formula 1 - GP d'Austria le qualifiche in diretta live. Nelle libere 3 - Vettel da record : primo in 1 : 04.070 : ... tanto "arancione", sono i tifosi di Verstappen 30 giu 11:58 METEO : QUALCHE NUVOLA MA TEMPERATURA ATTORNO AI 33° 30 giu 11:55 Alle15 le qualifiche: tutto in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD 30 ...

Diretta Formula 1 Gp Austria 2018 - F1 qualifiche e FP3 live SKY : Vettel più veloce di Hamilton : Il tedesco della Ferrari segna il nuovo miglior giro del Red Bull Ring in 1:04.070, ma le due Mercedes sono vicinissime. Un po' più attardato Raikkonen, in apparente difficoltà le Red Bull di Verstappen (costretto a parcheggiare per un problema elettrico) e Ricciardo.La Formula 1 non si ferma dopo il GP di Francia vinto da Lewis Hamilton. Si resta in Europa e il Circus si sposta in Austria. Arriva il Gran Premio dello Zeltweg, che sarà tutto in ...

Formula 1 - qualifiche GP Francia. Leclerc : 'Ottavo tempo magico - non ci posso credere' : Quasi non fa più notizia il talento di Charles Leclerc , che anche in Francia, nel sabato delle qualifiche, ha ottenuto un altro ottimo risultato con la sua Alfa Romeo-Sauber: ottavo tempo e una ...

