Formula 1 | prima fila Mercedes con Bottas e Hamilton | poi le Ferrari di Vettel e Raikkonen

Formula 1 - GP Francia : la prima foto ufficiale del nuovo accordo Red Bull-Honda. Inizia una nuova era : Una foto che segna il cambiamento e l'inizio di una nuova era. Chris Horner e Adrian Newey , rispettivamente team manager e direttore tecnico della Red Bull, in occasione del Gran Premio della Francia ...

Formula 1 - diretta del GP di Francia : in prima fila le Mercedes - poi c’è Vettel : Dopo il passaggio a vuoto in Canada, la Mercedes torna a mostrare i muscoli, piazzando in prima fila entrambi i suoi piloti nel Gran Premio di Francia, ma la Ferrari c’è – di sicuro con Sebastian Vettel, meno al momento con Kimi Raikkonen – e promette battaglia. In pole parte Lewis Hamilton ha fatto segnare il miglior tempo (1’30″029) davanti a Valtteri Bottas. Vettel è rimasto a guardare, da lontano, fermandosi al ...

Formula 1 - GP Francia. Hamilton e Bottas - prima fila 'imperfetta' : Nonostante l'utilizzo delle gomme Super Soft, Hamilton, è stato il pilota più veloce anche in Q2 e questo già lasciava intendere che il cinque volte campione del mondo inglese sarebbe stato il reale ...

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Francia 2018 : Leclerc - prima volta nei 10. Hamilton pole (Le Castellet) : Griglia di partenza Formula 1, Gp Francia 2018: la lotta per la pole position sul circuito di Le Castellet che torna dopo 28 anni. Le possibilità di Ferrari e Vettel(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 18:26:00 GMT)

Diretta Formula 1 Gp Canada 2018/ F1 qualifiche live : Ricciardo e Verstappen prenotano la prima fila in Q2! : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp Canada 2018 a Montreal: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito Gilles Villeneuve (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 20:35:00 GMT)

Formula 1 - conferenza GP Canada. Verstappen : 'Incidenti? Basta - prima o poi potrei dare una testata' : Ha voglia di riscatto, ma anche tanta rabbia e probabilmente un pizzico di frustrazione. Max Verstappen ha fretta di dimenticare un inizio di stagione complicato, fatto di errori e incidenti. Due ...

Marc Marquez prova una Red Bull di Formula 1 per la prima volta : Il campione in carica della MotoGp ha girato sul circuito della scuderia austriaca a Spielberg. Domani in pista anche Tony Cairoli

Amna Al Qubaisi - intervista alla prima pilota araba di Formula 4 : Bellezza mediorientale, sguardo dolce, modi sicuri e pacati, degni di un diplomatico e poco in linea con la sua età, intelligenza vivace e passione spudorata per il mondo dei motori. Si chiama Amna Al Qubaisi, ha 18 anni ed è l’astro nascente del volante, la prima donna araba nelle gare della Formula 4, la serie nata per dare la possibilità ai giovani piloti provenienti dai kart di mostrare quanto valgono. Amna corre con il Prema Theodore Racing ...

Formula 1 - Gp di Monaco : Ricciardo in pole - Vettel in prima fila. Segui la diretta : L'articolo Formula 1, Gp di Monaco: Ricciardo in pole, Vettel in prima fila. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

GRIGLIA DI PARTENZA GP MONACO 2018 Formula 1/ Ricciardo pole e prima fila con Vettel - Verstappen ultimo : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1, Gran Premio MONACO 2018 Montecarlo: la lotta per la pole position è sempre bollente nel Principato, la Ferrari ci crede (oggi 26 maggio)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:20:00 GMT)

Formula 1 DIRETTA GP MONACO 2018/ F1 qualifiche live : pole position per Ricciardo - Vettel in prima fila! : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp MONACO 2018 a Montecarlo: cronaca e tempi delle due sessioni sullo storico circuito (oggi 26 maggio)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 15:59:00 GMT)

Formula 1 - GP Monaco. Cinque cose da sapere prima della gara nel Principato : 1, Quale assetto per le monoposto? Siamo su un circuito da massimo carico aerodinamico che richiede un ottimo telaio per ottenere la massima aderenza, il cosiddetto "grip meccanico", sull'asfalto ...

Emily Ratajkowski sveste i panni sexy : prima donna alla guida di una Formula E : La supermodella e attrice statunitense Emily Rataykowski è una delle più amate e seguite sui social network. La 26enne nata a Londra infatti ha oltre 17,6 milioni di seguaci in tutto il mondo. La ...

Formula 1 2018 - la Primavera di Fernando Alonso : così è tornato a ruggire : Fernando Alonso in zona punti non è una notizia. Almeno non lo è stata fino a quando, nel 2015, è passato a guidare la monoposto McLaren . Tempi lontani, ormai, soprattutto se si considerano gli ...