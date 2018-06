Formula 1 | GP d' Austria le qualifiche in diretta live Nelle libere 3 | Vettel da record

Diretta/ Formula 1 Gp Austria 2018 - F1 qualifiche e FP3 live SKY : Vettel più veloce di Hamilton : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp Austria 2018 a Zeltweg: cronaca e tempi delle due sessioni in programma a Spielberg (oggi sabato 30 giugno)(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:56:00 GMT)

Formula1 GP Austria. Sfida Mercedes-Ferrari anche sugli specchietti : Sinora la Mercedes è stata tra i top team, poco attiva nell'evoluzione della vettura, qui, per contro, è evidente abbia cercato di recuperare terreno. La W09, presenta parecchie novità sparse tra la ...

Formula1 - GP Austria. Le novità tecniche Mercedes a Zeltweg : Dopo lo sviluppo della Power Unit, introdotto nello scorso GP di Francia, la W09 è scesa in pista con delle novità nella zona specchietti, bargeboards, ala posteriore e diffusore. Un aggiornamento ...

Gran Premio Austria Formula Uno : dove vedere la gara in Tv e in streaming : Al Red Bull Ring si riaccende il duello tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, ma Daniel Ricciardo vuole fare da terzo incomodo L'articolo Gran Premio Austria Formula Uno: dove vedere la gara in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Formula 1 - GP Austria. L'analisi tecnica delle libere : La Mercedes qui in Austria ha portato molti sviluppi aerodinamici che, secondo i piloti e gli ingegneri, sembrano aver dato i risultati sperati mentre Ferrari si è presentata sul tracciato di ...

Formula 1 - GP Austria. Hamilton dopo le libere : 'I nuovi aggiornamenti ci danno qualità' : dopo la power unit evoluta in Francia, la Mercedes è arrivata in Austria con un pacchetto aerodinamico completo: dalle novità intorno alle pance aii bargeboards e dino all'ala posteriore. Novità ...

Formula 1 - GP Austria. Vettel dopo le libere : 'Sono contento. I cordoli? Meglio non salirci' : "C'è sempre un po' di margine, ma posso dirmi contento per la giornata odierna". Questo è il commento di Sebastian in italiano al termine delle libere in Austria. Il tedesco della Ferrari ha anche ...

Formula 1 - GP Austria : Hamilton si prende le libere - Vettel 3° nelle FP2 e buon passo gara : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Hamilton 1:04.839 2 BOTTAS 1:04.966 3 VERSTAPPEN 1:05.072 4 Vettel 1:05.180 5 RICCIARDO 1:05.483 6 RAIKKONEN 1:05.776 7 GROSJEAN 1:06.028 8 OCON 1:06.055 9 ...