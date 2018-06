Formula 1 Austria | la griglia di partenza | sorpresa in pole ma è duello pazzesco

Formula 1 : Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gran Premio d’Austria : Il pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gran Premio d’Austria di Formula 1, che si correrà domani sul Red Bull Ring di Spielberg. Insieme a lui in prima fila ci saranno il compagno di scuderia The post Formula 1: Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gran Premio d’Austria appeared first on Il Post.

Formula 1 - GP Austria : la guida del pilota per conoscere tutto sul Red Bull Ring di Zeltweg : Il GP dell'Austria è il nono appuntamento del Mondiale di F1. Con la "guida del pilota" vi portiamo in pista per spiegarvi tutte le particolarità del Red Bull Ring di Zeltweg. Punti per il sabato ...

Formula 1 - GP d'Austria le qualifiche in diretta live. Nelle libere 3 - Vettel da record : primo in 1 : 04.070 : ... tanto "arancione", sono i tifosi di Verstappen 30 giu 11:58 METEO : QUALCHE NUVOLA MA TEMPERATURA ATTORNO AI 33° 30 giu 11:55 Alle15 le qualifiche: tutto in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD 30 ...

Diretta Formula 1 Gp Austria 2018 - F1 qualifiche e FP3 live SKY : Vettel più veloce di Hamilton : Il tedesco della Ferrari segna il nuovo miglior giro del Red Bull Ring in 1:04.070, ma le due Mercedes sono vicinissime. Un po' più attardato Raikkonen, in apparente difficoltà le Red Bull di Verstappen (costretto a parcheggiare per un problema elettrico) e Ricciardo.La Formula 1 non si ferma dopo il GP di Francia vinto da Lewis Hamilton. Si resta in Europa e il Circus si sposta in Austria. Arriva il Gran Premio dello Zeltweg, che sarà tutto in ...

Formula1 GP Austria. Sfida Mercedes-Ferrari anche sugli specchietti : Sinora la Mercedes è stata tra i top team, poco attiva nell'evoluzione della vettura, qui, per contro, è evidente abbia cercato di recuperare terreno. La W09, presenta parecchie novità sparse tra la ...