Firenze | uomo e donna uccisi a coltellate | trovato il figlio

Firenze - uomo e donna uccisi a coltellate : si cerca il figlio di lui : Tragica scoperta in una casa popolare di Impruneta in provincia di Firenze: un uomo e la sua compagna sono stati assassinati e i loro cadaveri sono stati rinvenuti all'interno di un'abitazione di via ...

Coppia trovata morta in casa vicino Firenze : sospetti sul figlio dell'uomo : Un uomo e un donna, Osvaldo Capecchi di 69 anni e la compagna Patrizia Manetti, coetanea dell'uomo, sono stati trovati morti nella loro casa a Impruneta, in provincia di Firenze. Secondo quanto si apprende dai carabinieri si tratta di un presunto duplice omicidio verosimilmente maturato in ambiente familiare: i militari stanno cercando il figlio dell'uomo, che avrebbe problemi psichici.A fare la scoperta è stato un altro figlio dell'uomo ...

Cosa si è visto a Pitti Uomo - a Firenze : Si è conclusa la 94esima edizione della più importante fiera di moda maschile al mondo, che sta diventando anche un momento culturale importante per la città The post Cosa si è visto a Pitti Uomo, a Firenze appeared first on Il Post.

Pitti Immagine Uomo – Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser all’evento di moda di Firenze [GALLERY] : Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser si sono presentati al Pitti Immagine Uomo, la coppia allo stand contro la violenza sulle donne Questa volta non sono stati invitati in veste di testimonial di qualche brand di abbigliamento, bensì come ospiti speciali di un progetto contro la violenza sulle donne presente alla 94esima edizione del Pitti Immagine Uomo. Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono stati special guest allo stand dell’associazione ...

Pitti Uomo – Carlo Pignatelli festeggia i 50 anni di carriera al “Salon of Excellence” di Firenze : Pitti Uomo 94: Carlo Pignatelli celebra i 50 anni di carriera al “Salon of Excellence” di Firenze L’eleganza sartoriale Made in Italy di Carlo Pignatelli festeggia il cinquantesimo anniversario a Firenze presentando le nuove Collezioni Uomo Sartorial 2019 e Cerimonia 2019, insieme ad un’anteprima della Collezione Cerimonia Donna 2019. Un cocktail esclusivo, tributo al savoir faire artigianale dal sofisticato aplomb, previsto a ...

Pitti Immagine Uomo : Firenze torna capitale della moda : Attesa per l'inaugurazione delle due nuove sale di Gucci Garden e per la nuova sezione espositiva I go out, dedicata al mondo dell'outdoor. Guest Nation sarà la Georgia, ma sul Pitti si faranno ...

Pitti Uomo : a Firenze la moda maschile per l'estate 2019 : In un momento delicato per l'economia e per la politica italiane, l'apertura dell'edizione n.94 di Pitti Immagine Uomo arriva a portare una ventata d'ottimismo, o meglio, di volontà di operare un cambiamento reale che non si ...

Firenze - ecco lo “studentato” di lusso : piscina con vista Duomo - marmi e letto extra large per oltre 1000 euro al mese : piscina all’ultimo piano con vista Duomo, area fitness, libreria, ristorante e tanto di terrazza per studiare guardando dall’alto Firenze. È lo “Student Hotel” d’Italia, inaugurato nei giorni scorsi nel capoluogo toscano. Nulla che abbia a che fare con le residenze universitarie della maggioranza dei ragazzi italiani o con le stanze in condivisione pagate 500 euro al mese. Nell’ex palazzo del Sonno, in viale Spartaco Lavagnini, davanti alla ...

Astronomia : il Sole “intrappolato” nel Duomo di Firenze - torna l’affascinante fenomeno dello “gnomone” : 1/5 ...

Duomo di Firenze - a giugno lo spettacolo dello “Gnomone”. FOTO : Duomo di Firenze, a giugno lo spettacolo dello “Gnomone”. FOTO Appuntamento per i prossimi 7, 12, 19 e 21 giugno, dalle 12.30 alle 13.30. Sarà possibile assistere al momento in cui i raggi del sole, attraversando la Cupola del Brunelleschi, formeranno un'immagine del disco solare che si sovrapporrà a quella sul ...

Il sole dà spettacolo a Firenze : passa nello gnomone del Duomo : Sarà visibile al pubblico anche quest’anno lo spettacolo dello ‘gnomone’ del Duomo di Firenze, quando i raggi del sole scenderanno attraverso la Cupola del Brunelleschi per formare un’immagine del disco solare che andra’ a sovrapporsi perfettamente a quella posta sul pavimento della cattedrale. Il fenomeno, nella cappella della Croce a sinistra dell’altare maggiore, sara’ visibile al pubblico nei giorni ...

Firenze - sposa l’uomo che l’aveva salvata dall’aggressione : Come ogni mattina, così presto che ancora era buio, l’edicolante fiorentino Gabriele Nincheri stava mettendo in ordine i giornali freschi di stampa, appena consegnati, in tempo per poterli vendere ai primi clienti della giornata. Era il 2009, il giorno dell’Epifania. Quel mattino, però, un grido rompe il silenzio dell’alba. Arriva dalla fermata degli autobus: un giovane sta colpendo una ragazza, dopo averla farla cadere a terra, per rubarle la ...