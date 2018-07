Firenze | due anziani morti in casa | fermato il figlio

Firenze violenta : aggredita e rapinata in casa da due rom : Sono le 23.40 di mercoledì 27 giugno, la signora Aurora, come ogni sera negli ultimi due mesi da quando il marito è venuto a mancare, si chiude a chiave nella camera da letto del suo appartamento in via Settembrini, nel quartiere delle Cure, una bella zona residenziale di Firenze che, negli ultimi mesi, è stata teatro di raffiche di furti in appartamento.La signora si insospettisce per una serie di rumori che avverte provenire dal cortile ...

Firenze - due aghi per cucire nel latticino comprato al supermercato : scatta il sequestro : Brutta sorpresa per una studentessa che, ieri, all'ora di cena, si accingeva a consumare una mozzarella. Il latticino, infatti, conteneva due aghi da cucito. Se ne è accorta giusto in tempo, prima di addentare l'alimento che aveva appena comprato al supermercato Esselunga di via Masaccio a Firenze. Saltata la cena, si è subito rivolta ai carabinieri per denunciare l'accaduto, portando con sé il 'corpo del reato' agli inquirenti. Sono scattati i ...

Travolto e ucciso dopo un folle inseguimento da due rom : i funerali di Duccio - lutto a Firenze : "Adesso è il tempo del pieno silenzio", ha detto don Gabbricci durante l'omelia tenutasi nella chiesa di Santa Maria a Cintoia a Firenze. I due rom restano in carcere: "Sapevano di poter uccidere. Son dotati di un'altissima capacità criminale" dice il gip nell'ordinanza.Continua a leggere

Inseguimento a Firenze - restano in carcere i due arrestati - : Sono accusati di omicidio volontario per la morte di un 29enne, travolto dalle auto durante un regolamento di conti tra famiglie rom alla periferia della città. Convalidato l'arresto e confermata ...

Zodiac - il Mostro di Firenze/ Sono davvero due persone diverse? (Chi l'ha visto?) : Zodiac, il Mostro di Firenze: Sono davvero due persone diverse? La trasmissione di Federica Sciarelli si interroga su questo caso lungo più di venti anni. (Chi l'ha visto?)(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:13:00 GMT)

Zodiac e Mostro di Firenze : stesso serial killer?/ Joe Bevilacqua - sospetti e punti in comune tra i due casi : Riaperto il caso del Mostro di Firenze, si indaga su un ex soldato americano che visse nella zona dei delitti quando questi venivano commessi ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 12:15:00 GMT)

Firenze - è morto Duccio Dini - il ragazzo investito da due auto dopo un inseguimento : Il giovane è stato travolto da due auto al termine di un inseguimento tra uomini di etnia romanì dopo una lite familiare.--Duccio Dini, il 29enne travolto due giorni fa mentre era in sella al suo scooter da una delle automobili coinvolte in un inseguimento tra bande rivale di rom a Firenze, è morto. Il decesso è stato accertato dopo sette ore nelle quali il ragazzo non ha dato alcun segno di attività cerebrale. Dini era ricoverato nel reparto di ...

Firenze - inseguimento tra auto : grave scooterista travolto/ Arrestati due rom - nessuna conferma sugli spari : Firenze, sparatoria e inseguimento dopo lite: travolto scooterista. Novoli, via Canova: clan rom rivali, bloccate due persone dalla polizia, il commento del sindaco Nardella(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 08:42:00 GMT)

