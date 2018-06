Firenze | confessa figlio di coppia uccisa a Impruneta “L' ha ordinato l' Isis” | aveva

Firenze - coppia uccisa in casa : figlio confessa - sottoposto a fermo | : I corpi erano stati trovati nella casa in cui i due convivevano a Impruneta da un altro figlio dell'uomo: presenterebbero ferite di arma da taglio. Gli inquirenti avevano seguito la pista del duplice ...

Zodiac - il killer confessa : "Il mostro di Firenze sono io"/ E' un ex militare Usa : Procura cerca riscontri : Zodiac, il killer confessa: "Il mostro di Firenze sono io": clamoroso colpo di scena, si tratta di un ex militare Usa, la Procura sta cercando riscontri(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 15:07:00 GMT)