Fico | «Io i porti non li chiuderei» Migranti | è scontro con Salvini Di Maio lo gela

“Salvini e i porti?”. Roberto Fico spiazza tutti : e ora cosa succede nella maggioranza? Bordata del presidente della Camera e reazione ad alta tensione : La maggioranza è già in crisi? Un paio di dichiarazioni dei pezzi forti di Movimento 5 Stelle e Lega hanno agitato gli animi della politica italiana. Il presidente della Camera Roberto Fico, questa mattina in visita all’hotspot di Pozzallo ha detto: “Io i porti non li chiuderei”, in aperta dissonanza con il leader della Lega. Il numero uno di Montecitorio ha quindi aggiunto: “Dell’immigrazione si deve parlare ...

Fico : "Io i porti non li chiuderei"<br>Salvini : "Non è la linea del governo" : 20.30 - La reazione dei due grandi protagonisti di questo nuovo governo alle parole di Roberto Fico non si sono fatte attendere, anche se sono arrivate in modo più defilato rispetto a quanto ci si potesse aspettare. Matteo Salvini, oggi impegnato a Pontida in vista del prossimo raduno della Lega, si è limitato a sottolineare come le dichiarazioni di Fico rappresentino un parere personale, non la linea del governo:Divergenze? Non siamo in una ...

Fico : "Io i porti non li chiuderei". Le Ong? "Fanno un lavoro straordinario - salvano vite" : "Io i porti non li chiuderei": a parlare è il presidente della Camera Roberto Fico dopo la sua visita di stamattina all'hotspot di Pozzallo (Ragusa).Fico sembra così rispondere indirettamente, ma neanche tanto, all'ultima presa di posizione del ministro dell'Interno Matteo Salvini che nelle ultime ore ha annunciato che la nave della Ong spagnola Open Arms, che ha salvato 50 migranti al largo delle coste della Libia, può "scordarsi" i porti ...

