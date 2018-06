FICO CONTRO SALVINI SU MIGRANTI Lui replica | “Divergenze? Giusto che esprima sue idee”

FICO : «Io i porti non li chiuderei». Migranti - è scontro con Salvini. Di Maio lo gela : parla a titolo personale : 'Io i porti non li chiuderei'. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico all'uscita dell'hotspot di Pozzallo in Sicilia. Una visita a sorpresa nel centro di identificazione che ha ospitato ...

Migranti - FICO CONTRO Salvini : «I porti non li chiuderei. Ong fanno lavoro straordinarie». Lite con Malta : «Basta bugie» : «Io i porti non li chiuderei». Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico all?uscita dell?hotspot di Pozzallo in Sicilia. Una visita a sorpresa nel centro di...

FICO CONTRO Salvini su migranti - Di Maio lo “scarica”/ Tensione con il vicepremier : la linea del governo : Fico contro Salvini: “migranti? Non chiuderei porti”. Dal Pd gli applausi del segretario reggente Martina: “Parole giuste, ora governo rifletta”. Le ultime notizie sul botta e risposta(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 18:39:00 GMT)

FICO CONTRO SALVINI : “MIGRANTI? NON CHIUDEREI PORTI”/ Giorgia Meloni risponde : “Vai dai terremotati #Boldrino” : FICO CONTRO SALVINI: “MIGRANTI? Non CHIUDEREI PORTI”. Dal Pd gli applausi del segretario reggente Martina: “Parole giuste, ora governo rifletta”. Le ultime notizie sul botta e risposta(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 16:52:00 GMT)

FICO CONTRO Salvini : “Migranti? Non chiuderei porti”/ Martina applaude : “Parole giuste - ora governo rifletta” : Fico contro Salvini: “Migranti? Non chiuderei porti”. Dal Pd gli applausi del segretario reggente Martina: “Parole giuste, ora governo rifletta”. Le ultime notizie sul botta e risposta(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:39:00 GMT)

Migranti - FICO CONTRO Salvini : «I porti non li chiuderei. Ong fanno lavoro straordinarie». Lite con Malta : «Basta bugie» : «Io i porti non li chiuderei». Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico all?uscita dell?hotspot di Pozzallo in Sicilia. Una visita a sorpresa nel centro di...

Scontro nel governo sui migranti. FICO : 'Io i porti non li chiuderei' : Frizioni nel governo sui porti chiusi alle navi delle organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo e il dossier migranti. 'Le Ong hanno fatto lavoro straordinario con la guardia ...

Migranti - FICO CONTRO Salvini : «Io i porti non li chiuderei» : «Io i porti non li chiuderei». Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico all?uscita dell?hotspot di Pozzallo in Sicilia. Una visita a sorpresa nel centro di...

FICO : «Io i porti non li chiuderei». Migranti - è scontro con Salvini : 'Io i porti non li chiuderei'. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico all'uscita dell'hotspot di Pozzallo in Sicilia. Una visita a sorpresa nel centro di identificazione che ha ospitato ...

Migranti - scontro FICO-Salvini. Il presidente della Camera : 'Io i porti non li chiuderei' : 'Io i porti non li chiuderei'. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico all'uscita dell'hotspot di Pozzallo in Sicilia. Una visita a sorpresa nel centro di identificazione che ha ospitato ...

Migranti - scontro FICO-Salvini. Il presidente della Camera : «Io i porti non li chiuderei» : «Io i porti non li chiuderei». Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico all?uscita dell?hotspot di Pozzallo in Sicilia. Una visita a sorpresa nel centro di...

La Casta vince contro Roberto FICO. Il M5s sospende il sondaggio : Prima lanciano il sondaggio, convinti di potere umiliare la Casta. Poi, quando si accorgono che il giocattolo gli sta esplodendo tra le mani, corrono i ripari e sopprimono la votazione. E' la brillante strategia social dei grandi capi della comunicazione a cinque stelle. I quali, più o meno a ora di

Vitalizi - Di Maio “Piangete pure - ve li togliamo lo stesso”/ Video scontro M5S-Casellati - FICO : “Si va avanti" : Vitalizi, Di Maio “Piangete pure, ve li togliamo lo stesso”. Video, scontro tra Movimento 5 Stelle a la Casellati, Roberto Fico: “Si va avanti anche da soli". Il punto sui tagli(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 14:16:00 GMT)

VITALIZI FICO : “RICORSI? NON USERÒ IMMUNITÀ”/ Video - scontro M5s-Casellati : Sibilia "era privilegi è finita" : Taglio VITALIZI, Boeri: "non è provvedimento simbolico". scontro tra Movimento 5 Stelle e Alberti Casellati, FICO sottolinea: "Camera va avanti da sola"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 21:32:00 GMT)