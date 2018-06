Festival delle Invasioni 2018 | dinosauri a spasso nel MaB Modelli tridimensionali in

Scene di paglia. Festival dei Casoni e delle acque : Proseguendo la tradizione del Festival, l'edizione 2018 coniuga qualità e capacità comunicativa delle proposte, intrecciando spettacoli, laboratori e incontri intorno a un tema forte, sempre nell'...

Torna a Luino il "Festival delle Arti di Strada" - artisti da ogni parte del mondo : Non solo spettacoli ma anche musica ed esposizioni Artistiche , come il venerdì sera nella cornice di via Cavallotti e della passeggiata del Parco a Lago. Il nuovo presidente dell'Associazione Aurora,...

Wind Summer Festival 2018 scaletta delle serate : Wind Summer Festival 2018 scaletta serate. Torna anche quest’anno in Piazza del Popolo a Roma la kermesse musicale estiva che proclamerà la Canzone dell’Estate tra le più amate dai fan nostrani. Il 22, 23, 24 e 25 giugno lary Blasi insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia condurranno le quattro serate che vedranno esibirsi sul palco i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Ecco di seguito tutti gli artisti che ...

I-Days Festival 2018/ Aprono The Killers e Liam Gallagher : calendario completo degli ospiti delle 4 serate : I-Days Festival 2018, Aprono l'evento di Milano i The Killers insieme a Liam Gallagher: ecco a seguire, l'intero calendario degli ospiti che suoneranno per le 4 serate.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 06:03:00 GMT)

Festival delle Letterature Massenzio - il 19 giugno il premio Bancarella Marcello Simoni legge un inedito : Fino al 3 luglio tornano gli appuntamenti nella Basilica di Massenzio al Foro Romano di Letterature Festival Internazionale di Roma, un programma di serate, a ingresso gratuito, con gli autori più interessanti della scena letteraria contemporanea, ideato e diretto da Maria Ida Gaeta con la regia di Fabrizio Arcuri. Martedì 19 giugno alle 21 Marcello Simoni leggerà il suo testo inedito ispirato al tema del Festival, Il diritto/Il rovescio. ...

'Family' - un Festival dalla parte delle donne. E per resistere : ...'"Dissacrantemente Lucide Lucidissime" In "Dissacrantemente Lucide Lucidissime" Troja e Sale Musio propongono dal vivo un collage di personaggi e azioni tratte dai loro più celebri spettacoli. Non ...

6 film da non perdere al Festival delle biografie di Bologna : Così è per Renzo Piano , architetto italiano tra i più celebri al mondo, autore del Centre Pompidou di Parigi, dell'Auditorium Parco della Musica a Roma e degli edifici del New York Times. A ...

Festival tra scuole e teatro giunge alla serata delle premiazioni : Per stemprare un po' la tensione la serata sarà aperta dall' ultimo spettacolo in cartellone 'Un mondo raro' liberamente tratto da 'L'ultimo re di spade' di Alessandro Sgamma, a portarlo in scena ...

Istituto Vinci re delle scene. È primo al Festival : La compagnia Gli inVincibili, formata da studenti del professionale Vinci, ha ottenuto un importante riconoscimento a una delle più importanti rassegne di teatro scolastico nazionali

Monterotondo - 'Napoli velata' di Ferzan Ozpetek vince il Festival delle Cerase : Una pioggia di stelle del cinema illuminerà, nella notte del 10 giugno, il centro storico di Monterotondo. Parterre de roi nel cortile di Palazzo Orsini per la serata di premiazione del Festival delle ...

Torna il Napoli Strit Festival la rassegna Internazionale delle Arti in Strada - : Più di 50 spettacoli in due giorni tra teatro di Strada, musica, poesia, reading di fiabe, installazioni, nel percorso che va da Piazza Dante a Port'Alba, da Piazza Bellini all'Accademia delle Belle Arti. ...

Nameless - Festival da record : tagliato il traguardo delle 40mila presenze : Barzio , Lecco, , 5 giugno 2018 - Obiettivo raggiunto. Il Nameless music festival ha tagliato il traguardo delle 4 0mila presenze . La tre giorni di spettacoli a Barzio, nell'area della Fornace ha fatto il pieno di spettatori amanti della musica dance elettronica provenienti da tutta Europa. La rassegna ha offerto una line-up ricca di dj e artisti ...

Sundance Film Festival : London - il cinema delle donne per interpretare i nostri tempi : ... ospita il celebre Sundance Film Festival, dando voce ai narratori indipendenti che sono in grado di scuotere il cinema contemporaneo, illuminando le imperfezioni e le possibilità del nostro mondo in ...

Cosenza - grande successo per la prima edizione del Festival delle Culture Intrecciate : La kermesse promossa dall'assessorato comunale alla Cultura ha visto per tre giorni alternarsi concerti, dibattiti, spettacoli dedicati alle identità italiane nuove, riscuotendo un grande ...