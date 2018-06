Festa Artusiana XXII° Edizione | Il programma di sabato 30 giugno

Festa Artusiana XXII° Edizione : Il programma di venerdì 29 giugno : Gli spettacoli di venerdì 29 giugno La serata si apre alle 20.30 con le musiche e le marcette itineranti per le vie del centro di Siroppi Marching Band, mentre Mad Brass Quartet percorre a zigzag ...

Festa Artusiana XXII° Edizione : il programma di giovedì 28 giugno : Un processo che lo stesso Artusi mise in atto per primo nel 1891 con il suo manuale "La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene" , sottolineando l'importante ruolo svolto dal patrimonio ...