Fermo | due diciassettenni scompaiono dal campeggio dopo una lite con i genitori

"Aiutateci a ritrovarle" - due 17enni scomparse a Fermo : Due ragazze di 17 anni originarie di Fidenza , Parma, , sono scomparse mentre si trovavano in vacanza al campeggio 'Mirage' sulla costa della provincia di Fermo, a Marina di Altidona, con i genitori ...

Fermo - scomparse due 17enni : erano in vacanza con i genitori di una di loro : Due ragazze di 17 anni, Gaia Maria Perasso e Gaia Fiorentini, sono scomparse mentre erano in vacanza con i genitori di una di loro a Marina d’Altidona, lungo la costa in provincia di Fermo. I familiari hanno fatto denuncia al commissariato marchigiano dopo che venerdì sera le due amiche, originarie di Fidenza, in provincia di Parma, non hanno fatto ritorno al camping dove si trovavano. A comunicarlo è la Prefettura di Fermo che, su richiesta dei ...

Vive nel tir del collega morto dopo il disastro ferroviario/ Autista Fermo da due settimane : "Lo sorveglio" : Vive nel tir del collega morto dopo il disastro ferroviario, Autista fermo da due settimane: "Lo sorveglio". La strana vicenda di Genna Diy, costretto a rimanere a vigilare sul carico(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:46:00 GMT)

Torino-Ivrea - scontro tra un treno e un tir Fermo sui binari : due morti e 18 feriti : Un tir fermo sui binari all’altezza di un passaggio a livello. Un treno regionale che non riesce a fermarsi in tempo, nonostante il macchinista abbia azionato in freno di emergenza. E lo scontro, che fa deragliare il locomotore e due vagoni. E’ successo mercoledì sera, intorno alle 23:20, sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea all’altezza del comune di Caluso. L’impatto violentissimo ha ucciso due persone, tra cui il ...

Torino - treno investe Tir Fermo sui binari : due morti e 23 feriti|Foto|Video : Un grave incidente ferroviario è avvenuto ieri sera a Caluso, in provincia di Torino. In seguito all’urto sono deragliate le tre vetture di testa. Il Tir trasportava un carico eccezionale. morti il macchinista del treno e un autista di un furgone di supporto

Sparatoria Germania : due morti - un Fermo : 16.15 Sparatoria nella città tedesca di Saarbruecken, non lontano da Francoforte. Due persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite.. Secondo i media locali il sospetto autore è già stato fermato. Si tratterebbe di un crimine in ambito familiare.

Eurocity Fermo due ore in galleria - odissea per 240 passeggeri sulla Ventimiglia-Milano : Una vera e propria odissea vissuta a mezzogiorno da 240 persone che erano a bordo dell'Eurocity 'Thello' Ventimiglia-Milano fermo per un guasto al locomotore nella galleria Ronco, uno dei tunnel più ...