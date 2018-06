“Facciamo male a te e alla tua famiglia” Lettera choc con proiettili al politico

caffeinamagazine

: RT @AntonelloSannin: PROIETTILI AL SINDACO Giorgio Zinno: 'GAY DIMETTITI O FACCIAMO DEL MALE ALLA TUA FAMIGLIA' Tutta la nostra ferma conda… - Matt_Diamandis : RT @AntonelloSannin: PROIETTILI AL SINDACO Giorgio Zinno: 'GAY DIMETTITI O FACCIAMO DEL MALE ALLA TUA FAMIGLIA' Tutta la nostra ferma conda… - Isabella___xx : RT @44gattdernesto: @Isabella___xx Isa, non facciamo ironia. Tu hai visto come si sono riscaldati male? Tra l’altro Gonzalo aveva anche fat… -

(Di sabato 30 giugno 2018) Prima di iniziare a raccontare quanto accaduto è bene ricordare a tutti dove siamo e in che epoca siamo. Italia, anno 2018. Eppure quando si leggono cose così sembra di essere in qualche paese sperduto nel bel mezzo del Medioevo. Incredibile e sconcertante episodio di omofobia quello avvenuto a San Giorgio a Cremano, alle porte di Napoli. Il sindaco della cittadina vesuviana, Giorgio Zinno, ha infatti ricevuto minacce eda parte di ignote, che hanno fatto capire chiaramente le loro intenzioni. “Gay di mer…, dimettiti o facciamo dela te etua famiglia”. Il tutto, con allegato duemagnum di quattro millimetri. Una minaccia sconvolgente, recapitata venerdì mattina, ma di frontequale il sindaco non ha abbassato la voce. Immediatamente, infatti, ha presentato denuncia ai Carabinieri, che hanno aperto le indagini a trecentosessanta ...