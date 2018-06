F1 | Vettel fiducioso ' ottime possibilità'

Formula 1 - Vettel fiducioso : 'Abbiamo ottime possibilità'. Hamilton soddisfatto : 'Il secondo posto va bene' : ' Non è stato facile mettere insieme il giro. Ho fatto un errore alla prima uscita e ho dovuto trovare la concentrazione ' . Sebastian Vettel si prende la terza posizione sulla griglia di partenza del ...

Gp Francia - Hamilton vola nelle 2libere davanti Ricciardo. Vettel fiducioso : ' In qualifica andrà meglio' : LE CASTELLET - Lewis Hamilton padrone al Paul Ricard anche nel pomeriggio. Dopo aver dominato le prime libere, il campione del mondo della Mercedes vola anche nella seconda sessione fermando il tempo...

F1 - Gp Francia Vettel è fiducioso 'Non ho motivi per temere il circuito' : LE CASTELLET - 'A Le Castellet ci sono tutte le condizioni per continuare a far bene'. Reduce dal bel successo in Canada , Sebastian Vettel si dice fiducioso della prossima tappa, il Gp di Francia, ...

Sebastian Vettel - GP Monaco Montecarlo 2018 : “Sono fiducioso! Possiamo migliorare la macchina” : Terzo al termine della prima giornata di prove libere del GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, Sebastian Vettel analizza le proprie prestazioni in pista, giudicando la sua Ferrari lontana dalla messa a punto ideale anche se non vuol di certo arrendersi. “Credo sia stata una giornata discreta, anche se è stata complicata per via del traffico e delle bandiere rosse. Poi tutti si sono buttati in pista e c’è stato ...