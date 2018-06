F1 | Austria | Bottas in pole | terzo Vettel

F.1 - GP d'Austria - Pole position per Valtteri Bottas : La Mercedes ha conquistato la prima fila del Gran Premio d'Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1. In prima fila, un po' a sorpresa, troviamo la W09 di Valtteri Bottas: il finlandese ha conquistato la Pole position, strappandola al più blasonato compagno di squadra per appena 19 millesimi di secondo. In seconda fila le due Ferrari, con Vettel davanti a Raikkonen.In aggiornamento...

F1 - Qualifiche GP Austria 2018 : Mercedes superiore alla Ferrari. Bottas in pole - 3° Vettel e a rischio penalizzazione : Uno scatenato Valtteri Bottas (Mercedes) centra una strepitosa pole position nel Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno con il tempo di 1:03.130. Il finlandese, che l’anno scorso partì davanti a tutti e vinse anche la gara, ha dimostrato di essere il più in forma al Red Bull Ring e ha staccato, facendo segnare il nuovo record della pista, il proprio compagno Lewis Hamilton di appena 19 millesimi. Seconda fila tutta Ferrari con ...

F1 - QUALIFICHE GP Austria 2018 : BOTTAS IN POLE - PRIMA FILA TUTTA MERCEDES. VETTEL TERZO : F1, QUALIFICHE GP AUSTRIA 2018 : Valtteri BOTTAS è di nuovo in POLE in AUSTRIA ad un anno di distanza dall’ultima volta. Hamilton completa la PRIMA FILA TUTTA Mercedes con VETTEL e Raikkonen alle loro spalle. Verstappen limita i danni per una Red Bull mai al livello dei top. Resta l’ombra di un’investigazione ai danni di VETTEL, reo di aver ostacolato Sainz durante la Q2. Q1, HAMILTON DETTA IL RITMO MA LE FERRARI SONO ...

F1 Austria - Wolff : «Bottas ed Hamilton? Siamo ai dettagli per il rinnovo» : ZELTWEG - Il direttore esecutivo della Mercedes, Toto Wolff, ha ha fatto il punto della situazione degli ultimi sviluppi dell'auto dopo la prima giornata di prove in Austria: ' Mi piace l'upgrade che ...

Hamilton e Bottas dominano le prove libere 2 del GP di Austria - Vettel migliora sul passo gara : Lewis Hamilton completa un venerdì perfetto, facendo segnare il miglior tempo anche nella seconda sessione di prove libere. Dopo aver imposto il proprio ritmo in mattinata, il campione del mondo in carica si è ripetuto anche nel pomeriggio fissando in 1:04.579 il limite di giornata. Alle sue spalle, come nella FP1, il suo compagno di Scuderia Valtteri Bottas , distante 176 millesimi ma ...

F1 - GP Austria 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton si conferma davanti a Bottas e Vettel che risponde sul passo gara : Dopo aver imposto il proprio ritmo in mattinata, il campione del mondo in carica si è ripetuto anche nel pomeriggio fissando 1:04.579 , Soft, come limite odierno . Alle sue spalle, come nella FP1, ...