F1 – Vettel tra rabbia e mea culpa | “Sainz? Mi dispiace | non mi hanno avvisato”

F1 – I cordoli - l’italiano e la prima fila : Vettel tra sorrisi e certezze in Austria : Le sensazioni di Sebastian Vettel al termine della prima giornata di prove libere del Gp d’Austria: il tedesco punta alla prima fila al Red Bull Ring La seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria regala quasi gli stessi risultati delle prima, con i due piloti della Mercedes che dettano il ritmo chiudendo davanti a tutti. Lewis Hamilton è il più veloce in pista come accaduto al mattino, il britannico firma un 1:04.579 con ...

Sebastian Vettel - GP Austria 2018 : “La nostra velocità è buona. Spero di andare ancora più forte domani” : Sebastian Vettel ha cominciato inseguendo il GP d’Austria. La sua Ferrari va forte ma la Mercedes e Lewis Hamilton hanno impressionato. Il tedesco si è mostrato comunque soddisfatto e fiducioso in vista delle qualifiche di domani: “Un po’ di margine per migliorare c’è sempre, ma oggi sono contento. È sempre importante partire davanti, qui poi è difficile superare. La nostra velocità è buona e normalmente il sabato ...

F1 – Terminate le FP1 in Austria : la Mercedes fa la voce grossa - Vettel si insinua tra le due Red Bull [FOTO] : Lewis Hamilton chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gp d’Austria, dietro di lui il compagno Valtteri Bottas e Max Verstappen. Quarto Vettel Comincia nel segno della Mercedes il week-end in Austria, Lewis Hamilton infatti chiude la prima sessione di prove libere davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Photo4 / LaPresse Il britannico ferma il crono sull’1:04.839, poco più di un decimo più veloce del ...

F1 - a tutto Vettel : l’errore in Francia e le prospettive “ferrariste” per il Gp d’Ausitra : Sebastian Vettel ha parlato del momento della Ferrari alla vigilia del week-end di gara sul Red Bull Ring, con un occhio all’ultima gara in Francia “Per quanto riguarda l’Austria, mi è sempre piaciuto venire qui sia durante l’inverno per sciare, sia adesso per il Gran Premio. La nostra vettura va forte e questa pista sembrerebbe esserci favorevole, sebbene ora sia impossibile prevedere quanto saremo competitivi, con ...

Formula 1 - GP Austria. Hamilton : 'La stagione di Vettel? Sono concentrato su di me' : "Non mi Sono messo seduto ad analizzare quello che ho fatto io e quello che ha fatto Vettel. Quello che vi posso dire è che ci Sono stati dei weekend in cui Sono stato molto forte e in un paio in cui ...

F1 - Hamilton analizza le differenze con Vettel : “sono concentrato su me stesso - ma lui ha commesso degli errori” : Il pilota della Mercedes ha parlato di ciò che lo diversifica da Vettel in questo Mondiale, esprimendo il proprio parere a riguardo Nonostante siano passate poche ore dalla conclusione della gara al Paul Ricard, la Formula 1 si prepara a vivere un nuovo emozionante appuntamento in calendario, il nono di questo pazzesco Mondiale. I team e i piloti si trasferiscono al Red Bull Ring, dove nel week-end andrà in scena il Gp d’Austria, ...

Formula 1 - GP Austria. Sebastian Vettel - tra voglia e necessità di riscattarsi subito : Sebastian Vettel arriva al Red Bull Ring da inseguitore, a 14 punti dal campione del mondo. Tutti persi a causa dell'errore commesso in partenza soli pochi giorni fa. Eccessi che in un mondiale che ...

F1 - GP Austria 2018 : la sottile differenza tra Mercedes e Ferrari. Hamilton - quando è favorito - vince sempre. Vettel… : Lewis Hamilton si è ripreso la vetta del Mondiale di F1 grazie alla vittoria nel GP di Francia. Ci si attendeva una Mercedes dominante, come a Barcellona, e così è stato, aiutata dall’incidente in partenza tra Sebastian Vettel e Valtteri Bottas che ha agevolato il compito del campione del mondo in carica. La Ferrari è costretta a leccarsi le ferite, e riflettere sui propri errori. Un copione già visto quest’anno. La stagione 2018 di ...

F1 - Sebastian Vettel : quanti punti gettati al vento! Le occasioni perse tra Cina - Baku e Francia : poteva essere in testa al Mondiale : Sebastian Vettel ha perso la leadership del Mondiale F1: sbarcato in Francia con un punto di vantaggio su Lewis Hamilton, il tedesco è incappato in una giornata negativa e ha assistito al dominio assoluto del suo grande rivale che ora ha 14 lunghezze di margine. Siamo solo a un terzo della stagione ma i punti gettati al vento da parte del pilota della Ferrari sono già molti e potrebbero pesare tantissimo in un campionato così tirato e intenso ...

F1 - Hamilton non crede ai suoi occhi : il replay dell’incidente tra Bottas e Vettel fa infuriare Lewis [VIDEO] : Subito dopo la gara, Lewis Hamilton ha guardato l’incidente tra Hamilton e Bottas tradendo un’espressione alquanto sorpresa per la lieve penalità inflitta al tedesco “Un quinto posto come penalità per aver buttato fuori qualcuno in curva uno“, Lewis Hamilton esprime la sua rabbia a caldo per quanto accaduto tra Vettel e Bottas al via del Gp di Francia. Un contatto costato carissimo ad entrambi i piloti e causato da una ...

F1 - Verstappen e l’incidente tra Bottas e Vettel : “entrambi stavano andando lunghi - secondo me…” : Il pilota australiano ha analizzato il contatto tra Bottas e Vettel, esprimendo il proprio parere sulla vicenda Un incidente di gara, è questa l’analisi che Max Verstappen fa del contatto tra Bottas e Vettel in avvio. Una situazione fortunata per il driver olandese, riuscito a togliersi di mezzo la pressione di due avversari diretti per il podio e a navigare in tranquillità verso il piazzamento d’onore. Photo4 / ...

F1 - diretta del GP di Francia : incidente nel primo giro tra Bottas e Vettel. Rimonta del tedesco - poi nuovo pit stop : incidente nel primo giro del Gp di Francia, tornato a Le Castellet dopo 27 anni. Alla prima curva contatto tra Valtteri Bottas e Sebastian Vettel, con il tedesco lungo in frenata che centra il pilota della Mercedes. Ad approfittarne è Lewis Hamilton che resta davanti a tutti. Da quel momento il leader del Mondiale, penalizzato anche di 5 secondi, inizia a recuperare di posizione in posizione, mentre davanti il rivale inglese controlla. Al ...

VIDEO GP Francia 2018 - incidente tra Vettel e Bottas in partenza! Il ferrarista tocca l’avversario alla prima curva - gara compromessa : Incredibile incidente al via del GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Sebastian Vettel e Valtteri Bottas si sono toccati alla prima curva mentre erano in lotta per il secondo posto alle spalle di Lewis Hamilton. Il tedesco ha danneggiato l’alettone anteriore della propria Ferrari ed è stato costretto a rientrare ai box, al pari della finlandese della Mercedes. Il leader della classifica generale ha tamponato il rivale, ora ...

