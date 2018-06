F1 | Vettel cerca la riscossa-Ferrari a Zeltweg | orari tv qualifiche e diretta gara del Gp

F1 - Vettel cerca la riscossa a Zeltweg : orari tv qualifiche e diretta gara del Gp d’Austria : Le Mercedes primeggiano nel venerdì di Zeltweg: Hamilton sempre primo e il compagno di squadra Bottas alle sue spalle. Ferrari terza con Vettel nella seconda sessione: bene nella simulazione gara. In difficoltà le Red Bull. Mercedes favorite oggi per la conquista della pole position. orari in tv diretta Sky e differita Tv8: sabato 30 giugno qualifiche, domenica 1 luglio la gara L’intero week end motoristico di Formula 1 sarà seguito in ...

LIVE F1 - GP Austria 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Hamilton in testa - Vettel cerca la risposta! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ...

Gp Francia - Vettel : 'Ho esagerato un po' cercando il giro' : Roma, 23 giu. , askanews, 'Ho cercato il giro fantastico ma non mi è venuto'. Sebastian Vettel commenta così il suo terzo tempo in griglia per il Gp di Francia in programma domani sul circuito di Le ...

F1 - GP Spagna 2018 : Sebastian Vettel cerca l’assalto a Lewis Hamilton! Serve la partenza da urlo - poi gomme e strategia : Chi parte in prima fila a Barcellona ha vinto nell’88% dei casi. Un dato numerico davvero spaventoso in vista del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1: in ben 24 dei 27 precedenti infatti, ha trionfato un pilota che scattava in pole position o massimo dalla seconda piazzola. Se la statistica venisse confermata allora la Mercedes avrebbe già in tasta un facile successo visto che al Montmelò è davvero molto difficile sorpassare ma ...