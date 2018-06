F1 LIVE | Qualifiche GP Austria 2018 in DIRETTA – La griglia di partenza in tempo reale

oasport

(Di sabato 30 giugno 2018) Ledel GP disi preannunciano davvero roventi, intense e appassionati. La battaglia per la conquista della pole position regalerà grandi emozioni, sul circuito di Spielberg è fondamentale partire davanti a tutti e i piloti lotteranno per ottenere la migliore casella sulladiin vista della gara di domani. Il tracciato è molto corto e ildi percorrenza supera di poco il minuto: ogni minimo errore costerà caro, bisognerà essere perfetti se si vorrà avere un vantaggio in corsa.Lewis Hamilton ha dimostrato di essere il più veloce sul giro secco durante le prove libere ma il britannico della Mercedes non può dormire sonni tranquilli perché a sfidarlo ci saranno anche il suo compagno di squadra Valtteri Bottas e soprattutto Sebastian Vettel, alfiere della Ferrari che ha fatto capire di avere un grande passo gara e di poter seriamente battagliare con il grande rivale in un appuntamento che potrebbe essere decisivo per le sorti dell’intero campionato.OASport vi propone ladelledel GP di, nona tappa del Mondiale: cronaca in, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.