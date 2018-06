F1 – La fame di Bottas | la felicità di Hamilton e gli auspici di Vettel | le parole nel

sportfair

(Di sabato 30 giugno 2018) Al termine delle qualifiche del Gp d’Austria, i primi tre classificati hanno espresso le proprie sensazioni sui risultati ottenuti Tutto secondo pronostico, o quasi. La Mercedes domina le qualifiche del Gp d’Austria, ma in pole position ci va Valtteriche beffa di diciannove millesimi il compagno di squadra Lewis. Photo4 / LaPresse Un super tempo quello del pilota finlandese, che ferma il crono sull’1:30.130 che gli vale il primo posto sulla griglia di partenza. Dietro di lui il compagno di squadra britannico, che precede le due Ferrari die Raikkonen. Soddisfatto nel parco chiuso, che promette battaglia in vista di domani: “tutto il weekend abbiamo fatto un buon progresso col set-up, abbiamo lavorato sulla vettura, abbiamo dovuto bilanciare visti gli sviluppi e ho trovato qualche millesimo in più all’ultimo giro. Spero ...