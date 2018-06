F1 | Hamilton rende onore a Bottas | “ci ha visto più lungo di me | si è meritato la pole

F1 – Bottas sorprende Hamilton - le due Ferrari inseguono : la griglia di partenza del Gp d’Austria : Si invertono le posizioni dei due piloti Mercedes rispetto alla griglia del Gp di Francia, in Austria infatti ci sarà Bottas davanti ad Hamilton. Ferrari in seconda fila La Mercedes continua a dominare le qualifiche, anche in Austria sono le due Frecce d’Argento a monopolizzare la prima fila con Bottas davanti ad Hamilton. Niente da fare per le Ferrari, che devono accontentarsi del terzo e quarto posto con Vettel davanti a Raikkonen. ...

Formula 1 - GP Austria : Hamilton si prende le libere - Vettel 3° nelle FP2 e buon passo gara : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Hamilton 1:04.839 2 BOTTAS 1:04.966 3 VERSTAPPEN 1:05.072 4 Vettel 1:05.180 5 RICCIARDO 1:05.483 6 RAIKKONEN 1:05.776 7 GROSJEAN 1:06.028 8 OCON 1:06.055 9 ...

Formula 1 - GP Austria : Hamilton si prende le libere - Vettel 3° nelle FP2 : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Hamilton 1:04.839 2 BOTTAS 1:04.966 3 VERSTAPPEN 1:05.072 4 Vettel 1:05.180 5 RICCIARDO 1:05.483 6 RAIKKONEN 1:05.776 7 GROSJEAN 1:06.028 8 OCON 1:06.055 9 ...

F1 - Hamilton spiazza tutti in conferenza stampa : il retroscena relativo a Raikkonen è sorprendente : Nel corso della conferenza stampa post Gp di Francia, Lewis Hamilton ha svelato un retroscena relativo a Kimi Raikkonen Una dichiarazione alquanto particolare, un retroscena che ha fatto sorridere anche Kimi Raikkonen, un pilota che raramente regala espressioni divertite. Photo4 / LaPresse Nel corso della conferenza stampa post Gp di Francia, Lewis Hamilton si è lasciato andare ad una considerazione nei confronti del finlandese della Ferrari, ...

Hamilton vince e si riprende il Mondiale : Tutto da rifare. Lewis Hamilton domina il Gran Premio di Francia e torna in testa al Mondiale di Formula Uno. Sebastian Vettel infatti dopo un incidente al via per un contatto con Bottas è costretto a ...

F1 - Hamilton scalza Vettel e si riprende la leadership : ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp di Francia : Il pilota della Mercedes vince il Gp di Francia e sale nuovamente in testa alla classifica piloti, Vettel paga il contatto al via con Bottas Anonimo in Canada, devastante in Francia. Cambia il continente e cambia anche Lewis Hamilton, splendido sul circuito francese che torna ad ospitare la Formula 1 dopo quasi vent’anni. Il campione del mondo piazza il suo vessillo su Le Castellet e si riprende la vetta della classifica piloti, scalzando ...

Vettel spezza il dominio di Hamilton - sono 50 in carriera per Seb : 14 anni dopo Micheal Schumacher - la Ferrari si riprende il Canada : Quattordici anni dopo l’ultima vittoria di Schumacher in Canada, Sebastian Vettel riporta sul gradino più alto del podio la Ferrari a Montreal Quattordici anni dopo Michael Schumacher, Sebastian Vettel riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio a Montreal, dominando in lungo e in largo il Gp del Canada. Terza vittoria stagionale per il tedesco, la cinquantesima in carriera, che vale anche la leadership della classifica mondiale ...

F1 - Hamilton deluso dal Gp di Monaco : “troppa noia - bisogna far qualcosa per renderlo più eccitante” : Lewis Hamilton è rimasto deluso dallo svolgimento del Gp di Monaco, etichettato come troppo noioso per il fascino che si porta dietro “Sono stati i 78 giri più lunghi della mia vita“, così Lewis Hamilton ha etichettato il Gp di Monaco, considerato troppo noioso dalla maggior parte dei piloti in pista. Da Alonso fino a Raikkonen, passando per il campione del mondo che ha provato a dare qualche idea per renderlo più eccitante. Photo4 / ...

F1 – Da Hamilton fino alla Ferrari - a tutto Rosberg : “il Cavallino mi ha sorpreso. Lewis? Lo prenderei sempre” : Nico Rosberg ha parlato dell’attuale stagione, soffermandosi anche su Lewis Hamilton e sulle sue sensazioni in vista del Gp di Montecarlo Nel giovedì di libere anche Nico Rosberg è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, organizzando una parata insieme al padre tra le curve del circuito di Montecarlo. Nico sulla Mercedes che lo ha incoronato campione del mondo e Keke sulla sua Williams, un confronto esaltante e emozionante che ha strappato ...

Formula 1 - Vettel e la sorprendente apertura su Hamilton in Ferrari Video : Siamo ormai entrati ufficialmente nella settimana che portera' la Formula 1 verso il Gran Premio di Monaco [Video], che scattera' domenica 27 maggio alle ore 15:10. Come da tradizione, gli appuntamenti con la corsa monegasca si aprono in anticipo perché, tra show-business e glamour, il mercoledì è dedicato alle conferenze stampa di rito dei piloti, mentre il giovedì le vetture sono gia' in pista per le prime prove libere. A partire dal sabato, ...