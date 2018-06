F1 | griglia di partenza Gp Austria | le Mercedes volano | Vettel 3°

F1 Gp Austria 2018 - pole di Bottas. La griglia di partenza : Prima fila Mercedes. Vettel c'è , ma è sotto investigazione, FP2, risultati e tempi Formula 1, Gp d'Austria 2018. Orari tv , diretta Sky e differita Tv8,

griglia DI PARTENZA FORMULA 1 / Gp Austria 2018 - Bottas in pole position su Hamilton! (Zeltweg Spielberg) : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1 Gp Austria 2018: la lotta per la pole position a Zeltweg Spielberg chiama ancora in primo piano Ferrari e Mercedes (oggi 30 giugno)(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 16:04:00 GMT)

F1 GP d’Austria - pole position Mercedes - la Ferrari insegue : griglia di partenza e orari diretta tv gara : Le Mercedes primeggiano nelle qualifiche di Zeltweg: Hamilton però è secondo, beffato dal compagno di squadra Bottas che conquista la pole position. Ferrari terza con Vettel ma rischia la penalizzazione per aver ostruito Sainz in Q3. orari in tv diretta Sky e differita Tv8: sabato 30 giugno qualifiche, domenica 1 luglio la gara L’intero week end motoristico di Formula 1 sarà seguito in diretta da Sky Sport F1. Alle 15.00 di oggi ...

Formula 1 Austria - la griglia di partenza : sorpresa in pole ma è duello pazzesco : Formula 1 Austria – Non solo la MotoGp, anche la Formula 1 in pista per il gran premio d’Austria, si preannuncia una gara scoppiettante con il solito duello tra Ferrari e Mercedes, con Red Bull come possibile outsider. La Mercedes domina le qualifiche del Gp d’Austria, ma in pole position ci va Valtteri Bottas che beffa di diciannove millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Un super tempo quello del pilota finlandese, ...

Motogp - la griglia di partenza del Gp di Assen 2018 : 1° M. Marquez 2° C. Crutchlow 3° V. Rossi 4° A. Dovizioso 5° A. Rins 6° M. Vinales 7° A. Espargaro 8° J. Zarco 9° A. Iannone 10° J. Lorenzo 11° D. Petrucci 12° A. Bautista 13° T. Nakagami 14° T. Rabat ...

griglia di partenza F1 - GP Austria 2018 : risultato qualifiche e classifica : Le qualifiche del GP di Austria 2018 si sono confermate spettacolari e intense. Non sono mancate le emozioni sul tracciato di Zeltweg dove i grandi favoriti della vigilia si sono sfidati a suon di grandissimi giri per conquistare la pole position. Si è così definita la Griglia di partenza per la gara di domani: Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Valtteri Bottas sembrano i grandi indiziati per la vittoria, si preannuncia una battagli tiratissima ...

MotoGp – Marquez in pole ad Assen - Rossi in prima fila : la griglia di partenza del Gp d’Olanda : Marc Marquez davanti a tutti nelle qualifiche ad Assen: la griglia di partenza del Gp d’Olanda Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti conseguenze nella caduta delle Fp4. ...

griglia di partenza MotoGp / GP Olanda 2018 - Marquez in pole position - Valentino Rossi terzo! (Assen) : Griglia di partenza MotoGp GP Olanda 2018, la sfida per la pole position ad Assen attende tanti protagonisti compresi Valentino Rossi e la Ducati (oggi 30 giugno)(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:00:00 GMT)

MotoGp Assen - la griglia di partenza : spettacolo Valentino Rossi : MotoGp Assen – Continua il programma per il mondiale di MotoGp, un torneo che sta regalando molto spettacolo e con tanti piloti in corsa per la lotta al Mondiale, in mattinata caduta per Valentino Rossi. Ad avere la meglio, in un mix di fuoco di temponi, è stato un super Marc Marquez, che ha fermato il cronometro sull’1.32.791, seguito da un ottimo Cal Crutchlow e da un felicissimo Valentino Rossi, terzo. Quarto tempo per Dovizioso, ...

F1 LIVE - Qualifiche GP Austria 2018 in DIRETTA – La griglia di partenza in tempo reale : Le Qualifiche del GP di Austria 2018 si preannunciano davvero roventi, intense e appassionati. La battaglia per la conquista della pole position regalerà grandi emozioni, sul circuito di Spielberg è fondamentale partire davanti a tutti e i piloti lotteranno per ottenere la migliore casella sulla griglia di partenza in vista della gara di domani. Il tracciato è molto corto e il tempo di percorrenza supera di poco il minuto: ogni minimo errore ...

griglia di partenza Formula 1 / Gp Austria 2018 - via alla lotta per la pole position! (Zeltweg Spielberg) : Griglia di partenza Formula 1 Gp Austria 2018: la lotta per la pole position a Zeltweg Spielberg chiama ancora in primo piano Ferrari e Mercedes (oggi 30 giugno)(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 14:41:00 GMT)

griglia di partenza MotoGP - GP Olanda 2018 : risultato qualifiche e classifica : Ad Assen è stata assegnata la Griglia di partenza del GP di Olanda 2018 e si è definita la Griglia di partenza della gara di domani. Nell’Università del Motociclismo non è mai mancato lo spettacolo, i piloti si sono dati battaglia fino all’ultimo secondo per conquistare la migliore casella in vista della corsa. Valentino Rossi, Marc Marquez, Andrea Dovizioso e Maverick Vinales non si sono tirati indietro. Di seguito il risultato ...

griglia DI PARTENZA FORMULA 1 / Gp Austria 2018 - la Ferrari lancia la sfida! (Zeltweg Spielberg) : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1 Gp Austria 2018: la lotta per la pole position a Zeltweg Spielberg chiama ancora in primo piano Ferrari e Mercedes (oggi 30 giugno)(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 13:55:00 GMT)

griglia di partenza Formula 1 / Gp Austria 2018 - focus su Charles Leclerc (Zeltweg Spielberg) : Griglia di partenza Formula 1 Gp Austria 2018: la lotta per la pole position a Zeltweg Spielberg chiama ancora in primo piano Ferrari e Mercedes (oggi 30 giugno)(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:47:00 GMT)