F1 | Gp Austria | Vettel fa il record della pista nelle terze libere

F1 - Vettel cerca la riscossa-Ferrari a Zeltweg : orari tv qualifiche e diretta gara del Gp d’Austria : Le Mercedes primeggiano nel venerdì di Zeltweg: Hamilton sempre primo e il compagno di squadra Bottas alle sue spalle. Ferrari terza con Vettel nella seconda sessione: bene nella simulazione gara. In difficoltà le Red Bull. Mercedes favorite oggi per la conquista della pole position. orari in tv diretta Sky e differita Tv8: sabato 30 giugno qualifiche, domenica 1 luglio la gara L’intero week end motoristico di Formula 1 sarà seguito in ...

Formula 1 - GP d'Austria le qualifiche in diretta live. Nelle libere 3 - Vettel da record : primo in 1 : 04.070 : ... tanto "arancione", sono i tifosi di Verstappen 30 giu 11:58 METEO : QUALCHE NUVOLA MA TEMPERATURA ATTORNO AI 33° 30 giu 11:55 Alle15 le qualifiche: tutto in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD 30 ...

F1 - GP Austria 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a Hamilton - la Ferrari vola : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari si è scatenato con le ultrasoft e ha risposto presente nei confronti di Lewis Hamilton, battuto per appena 29 millesimi: ci aspettano delle qualifiche roventi. Leggermente più attardati Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. classifica TEMPI FP3 GP Austria ...

F1 - GP Austria 2018 : prove libere 3. Sebastian Vettel vola davanti alle Mercedes - problemi per Verstappen : Sebastian Vettel (Ferrari) ha fatto segnare il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno. Al Red Bull Ring si è vissuta una ultima ora prima delle qualifiche davvero intensa con Ferrari e Mercedes che si sono sfidate sul filo dei millesimi fino a toccare il nuovo record del tracciato della Stiria. Il tedesco è sceso fino a 1:04.070 precedendo Lewis Hamilton (Mercedes) per appena 29 ...

Hamilton e Bottas dominano le prove libere 2 del GP di Austria - Vettel migliora sul passo gara : Lewis Hamilton completa un venerdì perfetto, facendo segnare il miglior tempo anche nella seconda sessione di prove libere. Dopo aver imposto il proprio ritmo in mattinata, il campione del mondo in carica si è ripetuto anche nel pomeriggio fissando in 1:04.579 il limite di giornata. Alle sue spalle, come nella FP1, il suo compagno di Scuderia Valtteri Bottas , distante 176 millesimi ma ...

Austria : Mercedes anche nelle FP2 - Vettel terzo : Di nuovo Lewis Hamilton e Valtteri Bottas davanti a tutti anche nelle FP2 del GP d’Austria, con i primi otto piloti racchiusi in meno di un secondo. L’inglese della Mercedes ha fatto il tempo di 1:04.579 con le soft precedendo di un decimo il compagno di squadra. Pomeriggio piuttosto tranquillo, fino a una bandiera rossa […] L'articolo Austria: Mercedes anche nelle FP2, Vettel terzo sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Formula 1 - GP Austria. Vettel dopo le libere : 'Sono contento. I cordoli? Meglio non salirci' : "C'è sempre un po' di margine, ma posso dirmi contento per la giornata odierna". Questo è il commento di Sebastian in italiano al termine delle libere in Austria. Il tedesco della Ferrari ha anche ...

F1 - analisi prove libere GP Austria 2018 : Mercedes perfette - ma Vettel non è distante - Red Bull in crisi di gomme - ottima Haas : Il venerdì del Gran Premio di Austria 2018 della Formula Uno sul tracciato del Red Bull Ring ha ribadito il ritorno prepotente della Mercedes. Le Frecce d’argento hanno dominato entrambe le sessioni di prove libere odierne sia sul giro secco che sul passo gara, con il solo Sebastian Vettel in grado di opporsi a tale strapotere. Più in difficoltà le Red Bull che soffrono a livello di gomme, mentre nelle ultime posizioni troviamo le solite ...

F1 - Gp Austria libere nel segno di Hamilton - Vettel è terzo : SPIELBERG , Austria, - Lewis Hamilton è stato il più veloce nelle due sessioni di prove libere del Gp d'Austria, nona prova , su 21, del mondiale di formula 1. Il pilota britannico della Mercedes, ...

