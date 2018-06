F1 | Gp Austria di domenica in Tv | orari qualifiche e gara in diretta Sky e differita Tv8

Blastingnews

: f1 - gp austria, qualifiche in TV e Streaming. LINK ITA e HD: Sono le Mercedes ad aver stabilito il miglior tempo n… - tutto_live : f1 - gp austria, qualifiche in TV e Streaming. LINK ITA e HD: Sono le Mercedes ad aver stabilito il miglior tempo n… - filippo898 : RT @TV8it: Il doppio appuntamento più attesa dell’anno sta per partire ???? Il Gran Premio Motul d’Olanda e il Gran Premio Eyetime d’Austria… - TV8it : Il doppio appuntamento più attesa dell’anno sta per partire ???? Il Gran Premio Motul d’Olanda e il Gran Premio Eyeti… -

(Di sabato 30 giugno 2018) Ancora un altro appassionante weekend attende gli appassionati di Formula 1. Il Gran Premio d', che è scattato ufficialmente con le prove libere del venerdì, prora' con ledi sabato 30 giugno e lache si terra'1 luglio. Il tutto potra' essere ovviamente visto in tv, insu Sky per gli abbonati o insu Tv8, in chiaro, per tutti. Prima di andare a vedere i dettagli della programmazione con glidelle varie trasmissioni, ricordiamo che la corsa che si disputera' sul circuito del Red Bull Ring arriva in un momento in cui in testa al mondiale c'è Lewis Hamilton davanti a Sebastian Vettel VIDEO. I soliti nomi che si contenderanno fino alla fine il titolo.F1 Gpdel 1 luglio, intv Sky eTv8 Il prossimo appuntamento che attende gli appassionati di F1 è quello delledel Gp d'. I ...