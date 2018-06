F1 | GP Austria 2018 | su che canale vedere in tv le qualifiche Gli orari su Sky e TV8

LIVE F1 - GP Austria 2018 in DIRETTA : gli orari di prove libere 3 e qualifiche. Come vederle gratis e in chiaro su TV8 : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. FOTOCATTAGNI

F1 - GP Austria 2018 : qualifiche a senso unico? La Mercedes vola - ma la Ferrari potrebbe stupire : Sabato importante in Austria. Le qualifiche di Spielberg saranno il primo capitolo di un weekend fondamentale per il prosieguo del campionato. Lewis Hamilton si è ripreso la leadership del campionato ed ora tocca a Sebastian Vettel rimontare. La prima giornata sul Red Bull Ring, però, ha confermato che con la nuova power unit della W09 non si scherza. La sensazione che ha lasciato il venerdì di prove è che la Mercedes è la principale favorita, ...

F1 - GP Austria 2018 : Mercedes furbetta e le altre news : Sarà per questo che la coppa è rimasta in Austria invece che prendere la via dell'Australia? Per la cronaca quella gara avrebbe potuto vincerla Merzario con la Shadow gemella, ma un problema al ...

F1 - analisi prove libere GP Austria 2018 : Mercedes perfette - ma Vettel non è distante - Red Bull in crisi di gomme - ottima Haas : Il venerdì del Gran Premio di Austria 2018 della Formula Uno sul tracciato del Red Bull Ring ha ribadito il ritorno prepotente della Mercedes. Le Frecce d’argento hanno dominato entrambe le sessioni di prove libere odierne sia sul giro secco che sul passo gara, con il solo Sebastian Vettel in grado di opporsi a tale strapotere. Più in difficoltà le Red Bull che soffrono a livello di gomme, mentre nelle ultime posizioni troviamo le solite ...

F1 - GP Austria 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton si conferma davanti a Bottas e Vettel che risponde sul passo gara : Dopo aver imposto il proprio ritmo in mattinata, il campione del mondo in carica si è ripetuto anche nel pomeriggio fissando 1:04.579 , Soft, come limite odierno . Alle sue spalle, come nella FP1, ...

Sebastian Vettel - GP Austria 2018 : “La nostra velocità è buona. Spero di andare ancora più forte domani” : Sebastian Vettel ha cominciato inseguendo il GP d’Austria. La sua Ferrari va forte ma la Mercedes e Lewis Hamilton hanno impressionato. Il tedesco si è mostrato comunque soddisfatto e fiducioso in vista delle qualifiche di domani: “Un po’ di margine per migliorare c’è sempre, ma oggi sono contento. È sempre importante partire davanti, qui poi è difficile superare. La nostra velocità è buona e normalmente il sabato ...