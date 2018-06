F1 | GP Austria 2018 | risultato e classifica prove libere 3 Sebastian Vettel davanti a

F1 - GP Austria 2018 : prove libere 3. Sebastian Vettel vola davanti alle Mercedes - problemi per Verstappen : Sebastian Vettel (Ferrari) ha fatto segnare il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno. Al Red Bull Ring si è vissuta una ultima ora prima delle qualifiche davvero intensa con Ferrari e Mercedes che si sono sfidate sul filo dei millesimi fino a toccare il nuovo record del tracciato della Stiria. Il tedesco è sceso fino a 1:04.070 precedendo Lewis Hamilton (Mercedes) per appena 29 ...

F1 Gp Austria 2018 live - libere 3 e qualifiche in diretta : In corso la terza e ultima sessione di libere: i top team viaggiano sull'1:04 basso. Ieri il doppio miglior tempo di Hamilton. Dalle 15, invece, le qualifiche del nono appuntamento del Mondiale. Sul tracciato di proprietà di Dietrich Mateschitz Ferrari, Mercedes e le vetture di Milton Keynes riprenderanno la loro sfida su uno dei circuiti maggiormente caratteristici del calendario. Archiviato l’appuntamento in terra francese, che ha ...

LIVE F1 - GP Austria 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d'Austria 2018, nona prova del Mondiale 2018 di Formula Uno : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.

LIVE F1 - GP Austria 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Austria 2018, nono round del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di proprietà di Dietrich Mateschitz Ferrari, Mercedes e le vetture di Milton Keynes riprenderanno la loro sfida su uno dei circuiti maggiormente caratteristici del calendario. Un tracciato “Stop&Go” quello Austriaco fatto di accelerazioni e frenate, dove la trazione e la potenza della ...

F1 - GP Austria 2018 : su che canale vedere in tv le qualifiche. Gli orari su Sky e TV8 : Sale la tensione al Red Bull Ring, è tempo delle qualifiche del Gran Premio di Austria 2018. Sul tracciato incastonato tra i monti della Stiria, la Mercedes vuole confermarsi dominatrice dopo l’avvento del nuovo motore, e respingere, dunque, l’assalto di Sebastian Vettel e delle Red Bull. Sarà un pomeriggio di grande spettacolo sul breve tracciato Austriaco, con i piloti a caccia di una pole position sempre importante. Lewis Hamilton ...

