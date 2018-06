F1 GP Austria 2018 | Carlos Sainz assolve Sebastian Vettel | “Non mi ha visto | non lo hanno

Sebastian Vettel - GP Austria 2018 : “Potevo fare qualcosa di meglio - proverò a rifarmi domani in gara” : Sebastian Vettel sorride amaro dopo il terzo posto conquistato nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Austria 2018 della Formula Uno. Il tedesco non è stato perfetto, specialmente nel primo tentativo della Q3, ma si è anche reso conto che, contro questa Mercedes, al momento, c’è poco da fare, ed è necessario limitare i danni. Per una volta, dunque, l’ex Red Bull non è stato impeccabile nel momento decisivo della qualifica. ...

F1 Gp Austria 2018 - pole di Bottas. La griglia di partenza : Prima fila Mercedes. Vettel c'è , ma è sotto investigazione, FP2, risultati e tempi Formula 1, Gp d'Austria 2018. Orari tv , diretta Sky e differita Tv8,

Kimi Raikkonen - GP Austria 2018 : “Non potevo fare molto di più - domani proveremo a sfruttare le UltraSoft al via” : Kimi Raikkonen è moderatamente soddisfatto dopo il quarto posto conquistato nelle qualifiche del Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno. Il finlandese ha chiuso la sua giornata a 530 millesimi di distacco dal suo connazionale Valtteri Bottas, consapevole di non avere tra le mani una vettura alla pari di una Mercedes che, invece, sembrava davvero impeccabile. “Sinceramente non ho avuto grossi problemi nel corso di queste qualifiche ...

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1 / Gp Austria 2018 - Bottas in pole position su Hamilton! (Zeltweg Spielberg) : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1 Gp Austria 2018: la lotta per la pole position a Zeltweg Spielberg chiama ancora in primo piano Ferrari e Mercedes (oggi 30 giugno)(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 16:04:00 GMT)

F1 - Qualifiche GP Austria 2018 : Mercedes superiore alla Ferrari. Bottas in pole - 3° Vettel e a rischio penalizzazione : Uno scatenato Valtteri Bottas (Mercedes) centra una strepitosa pole position nel Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno con il tempo di 1:03.130. Il finlandese, che l’anno scorso partì davanti a tutti e vinse anche la gara, ha dimostrato di essere il più in forma al Red Bull Ring e ha staccato, facendo segnare il nuovo record della pista, il proprio compagno Lewis Hamilton di appena 19 millesimi. Seconda fila tutta Ferrari con ...

F1 - QUALIFICHE GP Austria 2018 : BOTTAS IN POLE - PRIMA FILA TUTTA MERCEDES. VETTEL TERZO : F1, QUALIFICHE GP AUSTRIA 2018 : Valtteri BOTTAS è di nuovo in POLE in AUSTRIA ad un anno di distanza dall’ultima volta. Hamilton completa la PRIMA FILA TUTTA Mercedes con VETTEL e Raikkonen alle loro spalle. Verstappen limita i danni per una Red Bull mai al livello dei top. Resta l’ombra di un’investigazione ai danni di VETTEL, reo di aver ostacolato Sainz durante la Q2. Q1, HAMILTON DETTA IL RITMO MA LE FERRARI SONO ...

DIRETTA/ Formula 1 Gp Austria 2018 - F1 qualifiche live SKY : Bottas in pole position - Ferrari in seconda fila : DIRETTA Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp Austria 2018 a Zeltweg: cronaca e tempi delle due sessioni in programma a Spielberg (oggi sabato 30 giugno)(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:56:00 GMT)

Griglia di partenza F1 - GP Austria 2018 : risultato qualifiche e classifica : Le qualifiche del GP di Austria 2018 si sono confermate spettacolari e intense. Non sono mancate le emozioni sul tracciato di Zeltweg dove i grandi favoriti della vigilia si sono sfidati a suon di grandissimi giri per conquistare la pole position. Si è così definita la Griglia di partenza per la gara di domani: Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Valtteri Bottas sembrano i grandi indiziati per la vittoria, si preannuncia una battagli tiratissima ...

F1 - GP Austria 2018 : a che ora inizia la gara di domenica? Programma - orario e tv : Domenica 1° luglio si correrà il GP di Austria 2018, non tappa del Mondiale F1. Il weekend di Zeltweg arriva al culmine con l’attesissima gara, un appuntamento che potrebbe risultare già decisivo per l’intero campionato: siamo nel bel mezzo del micidiale trittico di tre cose consecutive che non lascia un attimo di respiro ai piloti, nessuno può permettersi di sbagliare al Red Bull Ring e si preannuncia spettacolo in una gara ...

F1 LIVE - Qualifiche GP Austria 2018 in DIRETTA – La griglia di partenza in tempo reale : Le Qualifiche del GP di Austria 2018 si preannunciano davvero roventi, intense e appassionati. La battaglia per la conquista della pole position regalerà grandi emozioni, sul circuito di Spielberg è fondamentale partire davanti a tutti e i piloti lotteranno per ottenere la migliore casella sulla griglia di partenza in vista della gara di domani. Il tracciato è molto corto e il tempo di percorrenza supera di poco il minuto: ogni minimo errore ...

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Austria 2018 - via alla lotta per la pole position! (Zeltweg Spielberg) : Griglia di partenza Formula 1 Gp Austria 2018: la lotta per la pole position a Zeltweg Spielberg chiama ancora in primo piano Ferrari e Mercedes (oggi 30 giugno)(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 14:41:00 GMT)

LIVE F1 - GP Austria 2018 in DIRETTA : qualifiche. Ferrari e Mercedes - sfida sui millesimi! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d'Austria 2018, nona prova del Mondiale 2018 di Formula Uno : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 15.00 . ...

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1 / Gp Austria 2018 - la Ferrari lancia la sfida! (Zeltweg Spielberg) : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1 Gp Austria 2018: la lotta per la pole position a Zeltweg Spielberg chiama ancora in primo piano Ferrari e Mercedes (oggi 30 giugno)(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 13:55:00 GMT)

DIRETTA/ Formula 1 Gp Austria 2018 - F1 qualifiche live SKY : per la pole sarà questione di millesimi : DIRETTA Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp Austria 2018 a Zeltweg: cronaca e tempi delle due sessioni in programma a Spielberg (oggi sabato 30 giugno)(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 13:51:00 GMT)