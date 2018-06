F1 | clamorosa decisione dei commissari di gara in Austria | che stangata per Vettel FOTO

Serie C : per protesta niente ritorno play out - ecco la clamorosa decisione Video : In Serie C, alla vigilia delle gare di ritorno del secondo turno della fase nazionale [Video] play off che dovra' stabilire quali squadre andranno ad affrontare le tre formazioni che si sono classificate seconde nella classifica generale, ed in attesa di conoscere il verdetto delle squadre che retrocederanno al termine dei play out, è scoppiato il caso relativo alla protesta del Racing Fondi. Il Racing Fondi protesta per l'eliminazione della ...

Berlusconi "riabilitato" : perché la clamorosa decisione del Tribunale cambia tutto : Silvio Berlusconi potrà di nuovo correre per le elezioni. A deciderlo il Tribunale di Sorveglianza di Milano che di fatto cancella le conseguenze della condanna per frode fiscale del 2013 legata al...

Un Posto al Sole - anticipazioni 14-18 maggio : la clamorosa decisione di Elena Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Un Posto al Sole [Video], il tissimo sceneggiato napoletano che l'11 maggio festeggia il traguardo delle cinquemila puntate. Cosa accadra' negli appuntamento che verranno trasmessi dal 14 al 18 maggio 2018? Gli spoiler ci rivelano che Elena prendera' una decisione inaspettata mentre Filippo rischiera' d'essere scoperto dalla moglie. Per conoscere le trame dettagliate consigliamo di leggere l'intero ...

Juventus - novità clamorosa sul futuro di Allegri : il tecnico pensa ad una decisione a sorpresa : La Juventus sta per concludere una stagione comunque positiva, conquistati campionato e Champions League rimane la macchia dell’eliminazione in Champions League, sembrava proprio l’anno giusto per conquistare il Triplete. Adesso si può pensare al meglio al futuro e la strada almeno per quanto riguarda la panchina sembra tracciata, come riportato ormai da diverso tempo su CalcioWeb sembra inevitabile l’addio con Allegri al ...

Serie B - clamorosa decisione : cambiamento epocale in arrivo dopo tanti anni Video : La #Serie B cambia. Le trasformazioni del campionato cadetto sono tante in ottica della prossima stagione calcistica e la sensazione è che quella che si presentera' ai nastri di partenza ad agosto sara' una Serie B completamente differente rispetto al passato. Una della prime differenze, di cui vi avevamo gia' parlato il 18 aprile leggi qui [Video], è rappresentata dalla situazione tv. La Serie B è un prodotto che attira molto le piattaforme ...

Serie B - clamorosa decisione : cambiamento epocale in arrivo dopo tanti anni : La Serie B cambia. Le trasformazioni del campionato cadetto sono tante in ottica della prossima stagione calcistica e la sensazione è che quella che si presenterà ai nastri di partenza ad agosto sarà una Serie B completamente differente rispetto al passato. Una della prime differenze, di cui vi avevamo già parlato il 18 aprile (leggi qui), è rappresentata dalla situazione tv. La Serie B è un prodotto che attira molto le piattaforme televisive e ...

Eliminato Amici 2018 4^ puntata : la clamorosa decisione della giuria Video : Sabato 28 aprile in prima serata su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata di Amici [Video], il talent Mediaset giunto alla diciassettesima edizione. #Maria De Filippi è entrata in studio insieme a Stefano De Martino tornato nel programma dopo la sua avventura a L'Isola 13. Successivamente la conduttrice ha chiamato Biondo per avere un confronto con Heather Parisi. Il giovane rapper per si è dissociato dalle minacce che ha ricevuto l'ex ...

Gossip - Romina Power : la clamorosa decisione della cantante su Loredana Lecciso Video : E' ormai noto che tra Romina Power e Loredana Lecciso [Video] non corra buon sangue. Nelle ultime settimane, però, i rapporti tra la cantante statunitense e l'ex soubrette hanno preso una brutta piega. E a proposito di questo, l'ex moglie di Al Bano Carrisi avrebbe preso una decisione clamorosa. Secondo quanto riportato dal noto periodico di #Gossip Chi, da oggi in poi la Power rilascera' interviste solamente a settimanali e programmi televisivi ...

Eliminato Amici 2018 terza puntata : la clamorosa decisione della giuria Video : Prosegue l'avventura su Canale 5 con il serale [Video]di Amici 2018: questa sera su Canale 5 va in onda la terza puntata di questa diciassettesima edizione che sta riscuotendo un buon successo dal punto di vista degli ascolti televisivi anche se la sfida contro Ballando con le stelle si sta rivelando più difficile del previsto. Ecco che per correre ai ripari e attirare l'attenzione di un pubblico sempre più ampio, la De Filippi questa sera ha ...