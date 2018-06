F1 Austria | Vettel | «Mi scuso con Sainz | non l' ho visto»

Formula 1 - qualifiche GP d'Austria : pole Bottas - poi Hamilton. Seconda fila Vettel-Raikkonen - Seb investigato : 16:34 Il meglio del sabato: - Griglia di partenza - Mercedes-Ferrari e gli specchietti - Guida del pilota - GP3, vince Ilott Di seguito tempi e cronaca delle qualifiche # Driver Time 1 Bottas 1:03.

F1 GP Austria 2018 - Carlos Sainz assolve Sebastian Vettel : “Non mi ha visto - non lo hanno avvisato”. Il ferrarista rischia la penalità : Sebastian Vettel rischia di subire una penalizzazione sulla griglia di partenza del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari avrebbe impedito a Carlos Sainz di dare il massimo nel suo giro lanciato: il tedesco, infatti, procedeva molto piano sul tracciato ed era sulla traiettoria dello spagnolo in uscita dalla curva 1. L’uomo della Renault è stato costretto ad allargare e a uscire dalla pista per evitare un ...

Sebastian Vettel - GP Austria 2018 : “Potevo fare qualcosa di meglio - proverò a rifarmi domani in gara” : Sebastian Vettel sorride amaro dopo il terzo posto conquistato nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Austria 2018 della Formula Uno. Il tedesco non è stato perfetto, specialmente nel primo tentativo della Q3, ma si è anche reso conto che, contro questa Mercedes, al momento, c’è poco da fare, ed è necessario limitare i danni. Per una volta, dunque, l’ex Red Bull non è stato impeccabile nel momento decisivo della qualifica. ...

F1 - Qualifiche GP Austria 2018 : Mercedes superiore alla Ferrari. Bottas in pole - 3° Vettel e a rischio penalizzazione : Uno scatenato Valtteri Bottas (Mercedes) centra una strepitosa pole position nel Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno con il tempo di 1:03.130. Il finlandese, che l’anno scorso partì davanti a tutti e vinse anche la gara, ha dimostrato di essere il più in forma al Red Bull Ring e ha staccato, facendo segnare il nuovo record della pista, il proprio compagno Lewis Hamilton di appena 19 millesimi. Seconda fila tutta Ferrari con ...

F1 - QUALIFICHE GP Austria 2018 : BOTTAS IN POLE - PRIMA FILA TUTTA MERCEDES. VETTEL TERZO : F1, QUALIFICHE GP AUSTRIA 2018 : Valtteri BOTTAS è di nuovo in POLE in AUSTRIA ad un anno di distanza dall’ultima volta. Hamilton completa la PRIMA FILA TUTTA Mercedes con VETTEL e Raikkonen alle loro spalle. Verstappen limita i danni per una Red Bull mai al livello dei top. Resta l’ombra di un’investigazione ai danni di VETTEL, reo di aver ostacolato Sainz durante la Q2. Q1, HAMILTON DETTA IL RITMO MA LE FERRARI SONO ...

F1 - Sebastian Vettel under investigation durante le Qualifiche in Austria : ecco cosa è successo : Il pilota tedesco è sotto investigazione da parte dei commissari per aver ostacolato Sainz durante la Q2 I commissari di gara hanno messo Sebastian Vettel under investigation per aver ostacolato Carlos Sainz durante la Q2 delle Qualifiche del Gp d’Austria, una manovra messa sotto la lente d’ingrandimento per capire se prendere provvedimenti contro il tedesco. Una manovra che non è piaciuta allo spagnolo, che ha quasi sferrato ...

F1 Austria - libere 3 : Vettel è il più veloce di tutti : ZELTWELG - Primo tempo e record del Red Bull Ring per Sebastian Vettel con un giro da 1:04.070 nella terza sessione di prove libere in vista del Gran Premio d'Austria. Hamilton, però, è molto vicino e ...