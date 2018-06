F1 Austria | Bottas | «Contento per la pole | voglio vincere»

F1 Austria - Bottas e la pole : «Sono quello che ha più fame» : ZELTWEG - Valtteri Bottas ha fatto vedere ancora una volta di essere portato per il Red Bull Ring conquistando la pole dopo quella del 2017. La Mercedes ha preso tutta la prima fila con il secondo ...

F.1 - Bottas in pole nel Gp d'Austria : 16.15 Nè Hamilton, nè Vettel in pole in Austria. Valtteri Bottas, finlandese della Mercedes, centra l'acuto (5a volta in carriera) con il tempo di 1'03"130, nuovo record del circuito. Accanto a lui partirà in prima fila il compagno di scuderia Hamilton (a 149 millesimi), seguito dalle due Ferrari di Vettel (a 334) e Raikkonen (a 530). Exploit del francese Grosjean (Haas) che si intrufola al sesto posto fra le due Red Bull di Verstappen e ...