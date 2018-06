F1 – Al Red Bull Ring Vettel sfreccia nelle Fp3 | il ferrarista segna il tempo più veloce

Nelle libere gap molto ridotto al Red Bull Ring : Al Red Bull Ring il divario tra le monoposto è particolarmente ridotto, su uno dei circuiti con il tempo sul giro più corto dell’anno, poche curve e numerosi tratti in piena accelerazione dove ogni minimo dettaglio può fare la differenza. Le previsioni meteo dovrebbero rimanere simili per tutto il fine settimana, con le prime due […] L'articolo Nelle libere gap molto ridotto al Red Bull Ring sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Red Bull Cliff Diving 2018/ Tuffi - streaming video e diretta tv - orario e risultato live - Bilbao - : diretta Red Bull Cliff Diving 2018: info streaming video e tv, vincitore e orario della seconda tappa, attesa oggi 30 giugno a Bilbao, Spagna.

F1 - Ricciardo e la sua incertezza nelle prove libere del Red Bull Ring : “potremmo tornare sui nostri passi” : Daniel Ricciardo commenta le sue prove libere al Red Bull Ring, l’australiano è apparso un po’ sotto tono in questo venerdì pre-gara Lewis Hamilton con il tempo di 1:04.579 si piazza davanti a tutti alla conclusione del venerdì di prove libere al Red Bull Ring. Sul circuito austriaco il britannico della Mercedes è seguito dal compagno di scuderia Valtteri Bottas e da Vettel, Ricciardo e Raikkonen. L’australiano della Red ...

F1 – Venerdì super per Hamilton al Red Bull Ring - ma Lewis non è appagato : “ho sfidato i miei tecnici a fare meglio” : Il tranquillo Venerdì di Lewis Hamilton, il britannico brilla nelle prove libere senza troppo sforzo: le impressioni del pilota della Mercedes Lewis Hamilton con il tempo di 1:04.579 si piazza davanti a tutti alla conclusione del Venerdì di prove libere al Red Bull Ring. Sul circuito austriaco il britannico della Mercedes è seguito dal compagno di scuderia Valtteri Bottas e da Vettel, Ricciardo e Raikkonen. Hamilton, dopo le prove libere, ...

F1 - analisi prove libere GP Austria 2018 : Mercedes perfette - ma Vettel non è distante - Red Bull in crisi di gomme - ottima Haas : Il venerdì del Gran Premio di Austria 2018 della Formula Uno sul tracciato del Red Bull Ring ha ribadito il ritorno prepotente della Mercedes. Le Frecce d’argento hanno dominato entrambe le sessioni di prove libere odierne sia sul giro secco che sul passo gara, con il solo Sebastian Vettel in grado di opporsi a tale strapotere. Più in difficoltà le Red Bull che soffrono a livello di gomme, mentre nelle ultime posizioni troviamo le solite ...

Mercedes sempre avanti in Austria - Hamilton il migliore nelle libere. Vettel è terzo - poi le Red Bull : Resta il britannico Lewis Hamilton in vetta alla lista dei tempi nelle prove libere del venerdì in vista del Gran premio di Austria di Formula 1. Nella seconda sessione, il pilota della Mercedes ha ...

F1 - emozioni e spettacolo al Red Bull Ring : le FOTO più belle della prima giornata di libere [GALLERY] : E’ cominciato il week-end del Gp d’Austria con le prime due sessioni di prove libere, le FOTO più belle di questa giornata in pista emozioni e spettacolo al Red Bull Ring, dove è cominciato il week-end che condurrà al Gp d’Austria. I piloti sono scesi in pista per le prime sessioni di prove libere, cominciando a prendere confidenza con il tracciato di Spielberg. Tanti i i tifosi accorsi sulle tribune, desiderosi di veder ...

F1 – Terminate le FP1 in Austria : la Mercedes fa la voce grossa - Vettel si insinua tra le due Red Bull [FOTO] : Lewis Hamilton chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gp d’Austria, dietro di lui il compagno Valtteri Bottas e Max Verstappen. Quarto Vettel Comincia nel segno della Mercedes il week-end in Austria, Lewis Hamilton infatti chiude la prima sessione di prove libere davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Photo4 / LaPresse Il britannico ferma il crono sull’1:04.839, poco più di un decimo più veloce del ...

DIRETTA/ Formula 1 Gp Austria 2018 - F1 streaming video SKY prove libere live : Ricciardo rinnova con Red Bull? : DIRETTA Formula 1, streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 del Gp Austria 2018 a Zeltweg: tempi e classifica , 29 giugno, .

F1 - Mercedes e Ferrari si sfidano al Red Bull Ring : le quote per il Gran Premio d’Austria : Nono appuntamento con il Mondiale di Formula 1 in Austria, Mercedes e Ferrari si danno battaglia per ottenere punti importanti in ottica campionato Da quando è tornato nel calendario della Formula 1, al Gp d’Austria hanno vinto solo i piloti della Mercedes, per quattro anni di fila. Anche nel 2018, dicono i bookmaker, continuerà il dominio delle Frecce d’Argento. Lewis Hamilton, rilanciato dal successo in Francia con cui è ...