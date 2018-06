Estate | la frutta trendy? Albicocca | nettarine e uva senza semi 

Salute : ecco come rimettersi in forma per l’Estate con i succhi 100% frutta : Con l’arrivo del caldo il nostro corpo ha bisogno di idratarsi e, sebbene l’acqua rimanga la fonte di idratazione ottimale, esistono alternative gustose, naturali e che non impattano sul nostro girovita: i succhi 100% frutta. Derivano dalla frutta spremuta[1],[2] e, per legge[3], non posso contenere zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti; sono costituiti per il 90% da acqua, vitamine, sali minerali e fitocomposti e per il restante 10% da ...