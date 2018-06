Estate : Coldiretti - tintarella per 3 su 4 - sos colpi calore : Roma, 30 giu. (AdnKronos) – La tintarella è il sospirato obiettivo di ben 3 italiani su 4 (75%) che con l’arrivo del caldo si espongono al sole per far assumere il colore ambrato alla pelle. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ con il repentino sbalzo termico che rischia pero’ di avere pesanti effetti sulla salute soprattutto per le persone piu’ a rischio come gli anziani ed i bambini che sono ...

Estate - Coldiretti : “Al via le prime partenze con 7.4 milioni in viaggio” : partenze al via nel primo weekend dopo la fine della scuola con 7,4 milioni di italiani che scelgono di andare in vacanza a giugno. Lo dice la Coldiretti sulla base dell’analisi contenuta nel Rapporto “Le vacanze italiane nel piatto 2018” presentato al Villaggio della Coldiretti ai Giardini Reali di Torino. “Andare in vacanza prima dell’arrivo dell’alta stagione consente risparmi che quest’anno – ...

Incendi - Coldiretti Sicilia : “Agire subito per evitare i danni dell’Estate scorsa” : “Gli Incendi che hanno già provocato danni alle serre nel ragusano sono un segnale gravissimo e pericolosissimo. Non possiamo permetterci di passare un’altra stagione come l’estate scorsa dove il fuoco ha devastato migliaia di ettari“: lo dichiara il presidente Coldiretti Sicilia Francesco Ferreri in riferimento ai roghi che ieri hanno danneggiato alcune strutture serricole a Scoglitti e Santa Croce Camerina e costretto ...

Estate : Coldiretti - 6 italiani su 10 in orti e giardini con stop piogge : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Con l’arrivo del caldo che ha asciugato i terreni resi fradici dalle ultime piogge, 6 italiani su 10 sono tornati all’aperto per la cura di verdure, ortaggi, di piante e fiori in vaso o nella terra, in orti, giardini, balconi e terrazzi. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione all’arrivo dell’anticiclone africano che ha fatto alzare le temperature lungo la Penisola, nonostante ...

Estate : Coldiretti - 6 italiani su 10 in orti e giardini con stop piogge (2) : (AdnKronos) – Si tratta, continua la Coldiretti, di una passione con una diffusione trasversale tra uomini e donne, fasce di età e territori di residenza anche se dall’analisi emerge una percentuale più alta tra i giovani rispetto agli anziani e tra le donne rispetto agli uomini, con una presenza anche di stranieri. Le motivazioni degli hobby farmers, secondo un’indagine Coldiretti/Ixè, vanno dalla passione di lavorare ...

Estate : Coldiretti - 6 italiani su 10 in orti e giardini con stop piogge (3) : (AdnKronos) – In ogni caso, sottolinea la Coldiretti, individuare lo spazio giusto e, la stagionalità, conoscere la terra di cui si dispone, scegliere attentamente semi e piantine a seconda del ciclo e garantire la disponibilità di acqua sono alcune delle regole da seguire per ottenere buoni risultati. Un successo quello degli orti che ha importanti effetti sul mercato e sull’occupazione infatti le vendite di macchine per il ...

Estate : Coldiretti - 6 italiani su 10 in orti e giardini con stop piogge : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Con l’arrivo del caldo che ha asciugato i terreni resi fradici dalle ultime piogge, 6 italiani su 10 sono tornati all’aperto per la cura di verdure, ortaggi, di piante e fiori in vaso o nella terra, in orti, giardini, balconi e terrazzi. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione all’arrivo dell’anticiclone africano che ha fatto alzare le temperature lungo la Penisola, nonostante ...

Estate : Coldiretti - 6 italiani su 10 in orti e giardini con stop piogge (2) : (AdnKronos) – Si tratta, continua la Coldiretti, di una passione con una diffusione trasversale tra uomini e donne, fasce di età e territori di residenza anche se dall’analisi emerge una percentuale più alta tra i giovani rispetto agli anziani e tra le donne rispetto agli uomini, con una presenza anche di stranieri. Le motivazioni degli hobby farmers, secondo un’indagine Coldiretti/Ixè, vanno dalla passione di lavorare ...

Estate : Coldiretti - 6 italiani su 10 in orti e giardini con stop piogge (3) : (AdnKronos) – In ogni caso, sottolinea la Coldiretti, individuare lo spazio giusto e, la stagionalità, conoscere la terra di cui si dispone, scegliere attentamente semi e piantine a seconda del ciclo e garantire la disponibilità di acqua sono alcune delle regole da seguire per ottenere buoni risultati. Un successo quello degli orti che ha importanti effetti sul mercato e sull’occupazione infatti le vendite di macchine per il ...