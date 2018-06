Espulso tunisino residente a Verona Vicino ad ambienti dell' estremismo

huffingtonpost

(Di sabato 30 giugno 2018) Undi 29 anni, sposato con una cittadina italiana e, è statoper motivi di ordine e sicurezza pubblica perché ritenutoadislamico.L'uomo ha diversi precedenti penali ed era stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito due volontari'Associazione Nazionale Carabinieri durante un servizio d'ordine di una manifestazione sportiva, urlando 'Allah akbar'. Una volta scarcerato, è stato accompagnato al Centro per i Rimpatri di Torino e quindicon un volo diretto per Tunisi. Con quella di oggi sono 60 le espulsioni del 2018, 287 dall'inizio del 2015.