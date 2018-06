ESL Italia Championship 2018 | non solo Rainbow Six Siege | diretta streaming il 30 giugno

optimaitalia

(Di sabato 30 giugno 2018) Il 30e l'1 luglio segnano due date importantissimi per gli appassionati di eSport. In programma ci sono le fasi finali dell'ESLal pala-convegni Vodafone a Milano (in via Lorenteggio 240), praticmanete la Serie A del mondo esportivo. Ci saranno tre discipline, insomma tre giochi: League of Legends, Counter Strike GO eSixe 30mila euro di premi in palio per i vincitori.PerSix(leggi qui l'ultimo aggiornamento) sono passate quattro squadre dalla fase a gironi. Parliamo di End Gaming, vincitori della scorsa edizione, i Cyberground, gli Outplayed e gli iDomina eSports. Chi vincerà quindi l'ESLdiSixe degli altri titoli? per scoprirlo non dovete per forza recarvi a Milano, dato che potete seguirlo in, sia inno che in inglese grazie a ESL Europa.La...