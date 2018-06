Esame Avvocatura 2018 | i bocciati possono proporre ricorso al Tar entro 60 giorni

Blastingnews

(Di sabato 30 giugno 2018) Negli ultimi, le varie Corti d'Appello stanno pubblicando i risultati delle tre prove scritte effettuate dagli aspiranti avvocati lo scorso mese di dicembre, e già si inizia a sentir parlare di ricorrere al Tribunale Amministrativo per contestare la valutazione ottenuta. Sono passati ben sei mesi, infatti, da quando i giovani laureati in giurisprudenza si sono cimentati nella redazione di due pareri, l'uno di diritto civile e l'altro di diritto penale e in un atto giudiziario: le correzioni hanno richiesto molto tempo, considerando soprattutto l'elevato numero di candidati che hanno sostenuto le prove....