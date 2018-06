Epica e lacrime dei portieri del Brasile | da Moacyr a Gilmar | da Valdir Peres ad Allison

huffingtonpost

(Di sabato 30 giugno 2018) A lungo, in, il più scarso andava in porta. Non esisteva una scuola di, contava soprattutto giocare all'attacco, dribblare, esibirsi in finte e rovesciate. Quando il figlio di Pelé, Edinho, decise di intraprendere la carriera di estremo difensore, in un club paulista, un critico, vedendolo all'opera, non ebbe dubbi: "Mio caro, anche tu, come tuo padre, arriverai a quota mille: ma di gol subiti, non realizzati!". E, così, Edinho si dedicò ai motori.Fu un portiere, il primo mulatto a difendere la porta della Seleçao, a pagare per la sconfitta nella partita decisiva della Rimet a Rio de Janeiro nel 1950, allo stadio Maracanã, contro l'Uruguay di Varela, Schiaffino e Ghiggia:Barbosa. Il 2-1 per la Celeste diventò una tragedia nazionale e subito, in una società ancora razzista, venne trovato il capro espiatorio: ...