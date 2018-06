Elicottero | atterraggio d’emergenza | pilota 80enne illeso

meteoweb.eu

(Di sabato 30 giugno 2018) Per un guasto tecnico all’ultraleggero a bordo del quale stava sorvolando le campagne lomelline, nel pavese, un cedimento alla parte posteriore del velivolo, unottantenne ha dovuto effettuare undi emergenza al centro di una risaia, uscendone. L’incidente è avvenuto oggi poco dopo le 13,30 vicino Valeggio Lomellina, poco lontano dalla provinciale 19 in direzione di Ferrera Erbognone. Ilè un pensionato di 80 anni di Vicenza. I sanitari del 118 l’hanno condotto per accertamenti in ospedale, ma l’anziano è uscito dall’abitacolo con le sue gambe e apparentemente non ha riportato alcuna lesione. L'articolod’emergenza:Meteo Web.