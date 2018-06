Elia Viviani sempre più leggenda | il Campione Olimpico vince anche il Campionato Italiano

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : capolavoro di Elia Viviani! Trionfo tricolore - battuta la Bahrain-Merida : Colpo di scena ai Campionati Italiani di Ciclismo: nella prova élite al maschile in quel di Darfo Boario Terme, su un percorso di 234 chilometri tutt’altro che semplice, a spuntarla è stato un velocista. Corsa davvero magnifica da parte di Elia Viviani (Quick-Step Floors) che si difende al meglio sullo strappo di Via Cornaleto, va all’attacco, e con una tattica spettacolare riesce a mettere nel sacco la Bahrain-Merida conquistando la ...

DIRETTA / Campionati Italiani Ciclismo 2018 : vincitore Elia Viviani - è il nuovo campione d'Italia (oggi) : DIRETTA Campionati Italiani Ciclismo 2018: Elia Viviani è il vincitore del titolo nazionale davanti a Visconti e Pozzovivo, oggi 30 giugno a Darfo Boario Terme.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 16:21:00 GMT)

Ciclismo - Elia Viviani : “Ci provo per il Tricolore. Spiace non essere al Tour de France” : È sicuramente la stagione della consacrazione per quanto riguarda la strada. Se per la pista non c’erano più dubbi, dopo il capolavoro timbrato a Rio 2016, con la medaglia d’oro nell’omnium, Elia Viviani è riuscito anche nel secondo obiettivo della carriera: quello di diventare uno dei migliori velocisti al mondo. Tredici vittorie in stagione con la nuova maglia della Quick-Step Floors, delle quali ben quattro al Giro ...

Adriatica Ionica Race 2018 : esulta ancora Elia Viviani - corsa al giovane Ivan Sosa : E sono quattro per Elia Viviani: lo sprinter della Quick-Step Floors lascia soltanto le briciole ai propri avversari nella nuova Adriatica Ionica Race. Quinta ed ultima frazione e quarta vittoria (tenendo conto anche della cronometro a squadre iniziale) per il campione olimpico dell’omnium di Rio 2016, che in volata davvero ha dato spettacolo. Anche oggi, nella breve tappa da Grado a Trieste, dominio assoluto per il veneto. Frazione di ...

Ciclismo - Adriatica Ionica 2018 : Elia Viviani scatenato! Terzo successo a Grado. Ivan Sosa rimane leader : Terza vittoria su quattro tappe per Elia Viviani nel corso della prima edizione dell’Adriatica Ionica Race 2018. Nella frazione odierna, la più lunga della cinque giorni nel Nord-Est del Bel Paese con i suoi 223km, il 29enne della Quick-Step Floors ha tagliato il traguardo per primo in volata precedendo Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) e il giovane colombiano Alvaro Hodeg, compagno di squadra di Viviani. rimane leader della classifica ...

Adriatica Ionica Race 2018 - Viviani compie la seconda impresa : Elia bissa il successo di giovedì : Elia Viviani, ciclista della Quick Step Floors, vince la quarta tappa dell’Adriatica Ionica Race 2018 e si porta a quota due vittorie nella corsa italiana Dopo il successo nella tappa di giovedì, Elia Viviani vince anche la quarta frazione della Adriatica Ionica Race 2018, sopraggiungendo per primo al traguardo e mettendosi dietro Giacomo Nizzolo ed il compagno della Quick Step Floors Alvaro José Hodeg. Il velocista italiano, dopo la prova ...

Elia Viviani Re dell'Adriatica Ionica Race : Il velocista della Quick-Step Floors fa il bis con uno stupendo sprint nella seconda tappa e consolida la maglia di leader. Domani l'arrivo sul Passo Giau con diretta streaming sul nostro sito dalle ...

Adriatica Ionica Race 2018 : Elia Viviani si impone in volata e mantiene la leadership! : Dopo aver ottenuto insieme ai compagni della Quick Step Floors il miglior tempo nella cronosquadre, Elia Viviani batte tutti in volata nella seconda tappa dell’Adriatica Ionica Race, da Lido di Jesolo a Maser (152,5km). Il velocista italiano giunge primo nel comune trevigiano davanti ad un ottimo secondo Simone Consonni (UAE Emirates) e all’estone Mihkel Raim (Israel Academy). Appena fuori dal podio Manuel Belletti (Androni ...

Adriatica Ionica Race – Che spettacolo Viviani! Elia trionfa sul traguardo di Maser : E’ Elia Viviani il vincitore della seconda tappa della Adriatica Ionica Race: 11° trionfo stagionale per l’italiano Seconda tappa ricca di emozioni all’Adriatica Ionica Race. 152,5km da Lido di Jesolo a Maser–Terre di Asolo e Montegrappa per i corridori in gara nella corsa a tappe italiane, che si concluderà domenica 24 giugno. Due Gp della Montagna ed un finale di sali e scendi faticosi e ‘fastidiosi’, non hanno ...

Adriatica Ionica Race 2018 - la Quick Step Floors vince la cronosquadre. Elia Viviani leader della corsa! : La Quick Step Floors ha vinto la prima tappa della neonata Adriatica Ionica Race, corsa a tappe voluta da Moreno Argentin. La formazione belga ha dominato la cronometro a squadre che si è disputata da Musile di Piave a Jesolo: lungo i 23,3 chilometri piatti nella laguna veneta, non c’è davvero mai stata storia. La Quick Step Floors ha completato lo sforzo in 25’28” alla media di 54.895 km/h con 14” di vantaggio sulla UAE ...

Ciclismo – Al via oggi l’Adriatica Ionica Race : da Nizzolo a Cavendish - ma c’è anche Elia Viviani! : oggi la cronosquadre dell’Adriatica Ionica Race: l’ordine di partenza della prima tappa dell’appassionante sfida italiana E’ tutto pronto per l’Adriatica Ionica Race: parte oggi la corsa ciclistica professionale a tappe che passa per i paesi bagnati dal mare Adriatico e dallo Ionio. Tanti i campioni in gara per questi cinque giorni di puro spettacolo con tanti grandi campioni: ci saranno tanti italiani, tra cui Elia ...

Ciclismo - ragazzo ferito in una gara : Elia Viviani dona la sua maglia ciclamino del Giro : Il campione olimpico di Ciclismo Elia Viviani ha voluto donare la propria maglia ciclamino, autografata, conquistata all'ultimo Giro d'Italia ad un giovane ciclista veronese, Andrea Fagnani , del team ...

UCI World Ranking 2018 : Chris Froome vola in testa - terzo Elia Viviani. Italia al comando tra le nazioni : Andiamo a scoprire i Ranking UCI dopo la prima grande corsa a tappe stagionale: il Giro d’Italia. A livello individuale balza ovviamente al comando Chris Froome, per quanto riguarda le nazioni, invece resta davanti l’Italia. UCI WorldRanking Individuale CLASS. NOME NAZIONE SQUADRA ETÀ PUNTI 1 +1 Froome Chris GBR TEAM SKY 33 3968.43 2 -1 SAGAN Peter SVK BORA – ...

Giro d’Italia 2018 : il pagellone. Chris Froome nella storia! Elia Viviani e Sam Bennet - che sfida! Aru bocciato : Tante salite, ma non solo: discese, volate, cronometro. Un Giro d’Italia 2018 davvero spettacolare: ad aggiudicarsi l’edizione numero 101 della Corsa Rosa è stato un maestoso Chris Froome con un’impresa d’altri tempi. Il britannico del Team Sky entra nella storia con la magnifica tripla corona ed una tripletta consecutiva (con Tour e Vuelta) che non si vedeva da decenni. Tanti i protagonisti della corsa a tappe italiana: ...