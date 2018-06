“Eccola mentre sniffa cocaina” Grossi guai per la showgirl | famosa per i reality

caffeinamagazine

(Di sabato 30 giugno 2018) Una breve sequenza che risale ai tempi di un servizio fotografico sexy, in cui lei appariva in Senza veli per degli scatti mozzafiato. All’improvviso, eccola però infilarsi una banconota nel naso, piegare la testa in avanti e sparire momentaneamente dall’inquadratura. Poco dopo la si sente aspirare con il naso,nelle immagini di qualche minuto prima aveva fatto capolino una strana linea bianca sul tavolo. Tutto, insomma, fa pensare al consumo di cocaina. La ragazza in questione è Megan Barton Hanson, 24 anni, che gli amanti deishow internazionali conoscono sicuramente bene per essere entrata nel cast dell’ultima edizione di Love Island che ha preso il via da pochi giorni, sorta di versione anglosassone de L’Isola dei Famosi dove però oltre a sopravvivere i concorrenti cercano anche di formare delle coppie tra loro, dando vita a complicati ...