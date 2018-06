Ecco le prime immagini del OnePlus 6 vestito di rosso Dubbi su disponibilità e tagli di

Cine&Comic Fest 2018 : Ecco il programma delle anteprime e le modalità per partecipare - Best Movie : Ride è un thriller mozzafiato sugli sport estremi. Italianissimo ma girato in lingua inglese, il film è diretto da Jacopo Rondinelli e scritto, co-prodotto e supervisionato artisticamente da Fabio ...

Calcio - Dego. RiEcco mister Bagnasco : "Impatto davvero positivo - ognuno avrà la possibilità di esprimere il proprio valore" : Il ritorno di Mirco Bagnasco , chiamato dal Dego a guidare la squadra biancoblu per il prossimo campionato, ha destato grande interesse nel mondo calcistico valbormidese e provinciale. L'ex allenatore del Pallare dei miracoli e del Cengio ha infatti deciso di abbracciare il progetto del club fondato nella passata stagione, senza perdere ...

La «nuova» Carmen tra vip e istituzioni Ecco le prime foto : ... «La stagione operistica all'Arena - che Mattarella definisce »una delle istituzioni liriche più prestigiose e famose nel mondo« - per la suggestione del luogo e per la qualità degli allestimenti, ha ...

La7 terza rete nel prime time Gruber-Giletti campioni di share Ecco la formula vincente di cairo : La7 inarrestabile. La campagna elettorale, le elezioni, il trionfo di Lega e M5s, lo stallo di governo, il minacciato impeachment a Sergio Mattarella, la svolta del governo Conte, il one-man show istituzionale di Matteo Salvini... tutti episodi del trionfale cammino del canale di Urbano cairo, che ha scelto di investire nell'informazione politica che costa poco e che, se ben gestita, può rendere moltissimo Segui su affaritaliani.it

Nicki Minaj ft. Ariana Grande : Ecco le prime impressioni dei fan su “Bed” : I fan hanno le idee molto chiare The post Nicki Minaj ft. Ariana Grande: ecco le prime impressioni dei fan su “Bed” appeared first on News Mtv Italia.

Curve a strapiombo sul lago di Garda : Ecco le prime fotografie della ciclabile dei sogni : L'hanno ribattezzata la 'ciclabile più bella d'Europa', con quelle Curve a strapiombo sul lago di Garda. Gli appassionati di bici - che da mesi aspettano di pedalare su quella meravigliosa ciclabile - sono pronti per il 14 luglio: data di inaugurazione del primo tratto...

Curve a strapiombo sul lago di Garda : Ecco le prime fotografie della ciclovia dei sogni : L'hanno ribattezzata la 'ciclovia più bella d'Europa, con quelle Curve a strapiombo sul lago di Garda. Gli appassionati di bici - che da mesi aspettano di pedalare su quella meravigliosa ciclabile - sono pronti per il 14 luglio: data di inaugurazione del primo tratto dell’anello...

Crisi Belen-Iannone : dopo il lungo silenzio - Ecco le prime parole di Andrea. Non è riuscito a sfuggire alle domande e ha ceduto fornendo dettagli inediti sulla vicenda : eccole finalmente le parole, attesissime, del diretto interessato: Andrea Iannone. Si sta facendo un gran parlare della Crisi (l’ennesima, tra quelle vere e presunte) tra lui e Belen Rodriguez. Le voci circolano da diversi giorni, ma sembravano essere state smentite da alcune foto diffuse da altri siti di gossip che mostravano la showgirl e il pilota conversare amabilmente in un locale milanese. Poi, ci ha pensato la stessa Belen a ...

Nubifragio nel Torinese - a Rosta auto sommerse dall’acqua e fiumi di fango. Ecco le prime immagini : Mentre continua l’ondata di maltempo sul Nord Italia e in Piemonte, nel Torinese si è abbattuto un forte Nubifragio in poche ore. A Rosta è esondato il rio Cellino, i garage e le cantine sono stati allagati e le strade si sono trasformati in fiumi di acqua e fango. Numerosi i video pubblicati sui social, in particolare sulla pagina Facebook “Sei di Rosta se…”. L'articolo Nubifragio nel Torinese, a Rosta auto sommerse ...

Cagliari - Ecco le prime parole di Maran : “lavoro e passione” : “Sono ancora arrabbiato per l’esonero con il Chievo. Ma penso che se questo mi dá una spinta, allora è tutta salute”. È il carattere di Rolando Maran, nuovo allenatore del Cagliari: niente rimpianti per il passato, l’esperienza serve solo per costruire il futuro. E il domani, sino al 2020, proprio l’anno del centenario del club, è solo rossoblù. “Conoscevo già il significato di allenare una squadra che ...

Ecco le prime coppie di Temptation Island : Temptation Island sta per tornare e in queste ore sono state svelate le prime coppie che prenderanno party al reality ideato da Maria De Filippi. Lo show andrà in onda il prossimo 5 luglio mettendo alla prova gli innamorati, che dovranno vedersela con uomini e donne single pronti a tentarli. A condurre la trasmissione ci sarà, ancora una volta, Filippo Bisciglia, mentre a settembre andrà in onda Temptation Island Vip, lo spin-off condotto da ...

Cristante al settimo cielo : Ecco le prime parole da calciatore della Roma : Bryan Cristante è un nuovo calciatore della Roma, il centrocampista arriva dall’Atalanta dove ha disputato una grande stagione “La Roma è un obiettivo che sono riuscito a raggiungere”. Lo ha detto il neo acquisto giallorosso Bryan Cristante dopo essere sbarcato all’aeroporto di Fiumicino. Domani il 23enne centrocampista si sottoporrà alla visite mediche e firmerà il contratto. “Sono pronto per la Champions e ho ...

Calabria e Sicilia “catturate” dalla sentinella dello spazio : Ecco le prime immagini del satellite Sentinel-3B : La Calabria e la Sicilia, con l’Etna bene in evidenza, sono protagoniste delle prime immagini inviate a Terra dal satellite Sentinel-3B, la sentinella del pianeta lanciata il 25 aprile nell’ambito del programma Copernicus, promosso da Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea. Si tratta di un’immagine nell’infrarosso, “catturata” dall’altimetro e dal radiometro Slstr (Sea and Land Surface ...

Ecco la nuova Nastro Azzurro Prime Brew : Gusto sEcco, intensamente luppolato, è una birra mai provata prima: Ecco Nastro Azzurro Prime Brew, lager speciale non filtrata. È nata grazie ad Alberto Marzaioli, giovane Mastro Birraio di Nastro Azzurro che ha avuto l’intuizione di interrompere il processo produttivo nel momento in cui la birra raggiunge il suo gusto più intenso, subito dopo la fermentazione, per condividere con tutti quel primo assaggio normalmente riservato agli ...