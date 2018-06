Ecco chi guadagna con la tolleranza zero sull' immigrazione

Pensioni - il 2 luglio arriva la 14esima per 3 - 5 milioni di pensionati : Ecco a chi spetta : A luglio arriva la quattordicesima per 3,5 milioni di pensionati italiani. ' Lunedì 2 luglio sarà accreditata la 14esima per circa 3,5 milioni di pensionati. Ad averne diritto sono tutti coloro che ...

Wimbledon – Federer il favorito - ma chi può contrastarlo? Rasheed non ha dubbi : “Ecco di chi deve aver paura Roger” : Roger Federer inizia il torneo di Wimbledon da favorito, ma chi potrebbe metterlo in difficoltà? Coach Roger Rasheed ha in mente due nomi insoliti Giugno volge al termine e Wimbledon è ormai alle porte. A partire dal 2 luglio prende il via l’appuntamento principale per la stagione su erba, che vedrà i migliori tennisti al mondo sfidarsi sui verdi campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Roger Federer è dato dagli addetti ...

“Ecco chi pagavo”. Stadio Roma - la confessione fiume di Luca Parnasi : Un interrogatorio fiume, durato undici ore, con rivelazioni che fanno tremare il mondo della politica italiana. C’è un po’ di tutto nel verbale di interrogatorio del costruttore Luca Parnasi, chiuso nel carcere di Rebibbia con l’accusa di aver concluso affari, primo fra tutti il nuovo Stadio della Roma, con finanziamenti illeciti e mazzette. Un sistema talmente solido da vedere “libri paga” pieni di nome ...

Rivoluzione Torino - Mazzarri ordina e Petrachi esegue : Ecco gli uomini per il 3-5-2 e Ljajic… : Walter Mazzarri si appresta a cambiar volto al suo Torino, partendo dal modulo tattico ma anche dal calciomercato granata Il Torino di Walter Mazzarri si appresta a cambiare volto. E’ ben noto che nella passata stagione il tecnico ha ereditato una squadra costruita da Mihajlovic, adattandosi dunque anche tatticamente alla rosa che aveva a disposizione. Adesso però, Mazzarri si è detto pronto a dare la sua impronta sulla squadra, ...

Milan - l'ipotesi pazzesca. Commisso molla Li Yonghong? Ecco chi sarà il nuovo proprietario : bomba : Pazza idea? A pesare ci sarebbero gli affari e gli investimenti Milanesi in cui Al Khelaifi è già coinvolto e la voce, nel mondo dei fondi immobiliari, sta rimbalzando. D'altronde, ogni nuovo ...

Quattordicesima per i pensionati - lunedì il pagamento. Ecco a chi spetta : MILANO - Arriva la Quattordicesima per circa 3,5 milioni di pensionati. L'importo sarà accreditato lunedì insieme alla mensilità di luglio e ne saranno beneficiari i opensionati che hanno compiuto 64 ...

Accordo Ue - e nuove polemiche - sui migranti : Ecco chi sono i vincitori : Roma considerava fondamentale che passasse l'impostazione politica che effettivamente guida il documento: le migrazioni vanno gestite a livello europeo, con un approccio condiviso, dall'accoglienza ...

Dieta dell'estate : Ecco cosa mangiare per dimagrire 5 chili : La Dieta dell'estate si basa sul consumo di frutta e verdura e può far dimagrire fino a 5 chili in una settimana. ecco cosa mangiare. Il menù.

M5S - Ecco i ricchi assegni di fine mandato : Nella proposta di legge della scorsa legislatura c'era scritto che il parlamentare avrebbe dovuto rinunciare all'assegno di fine mandato. La proposta di legge annunciata in pompa magna alla Camera da ...

SALVINI : “MIGRANTI - DA EUROPA MI ASPETTO FATTI”/ “Italia chiusa alle Ong” : Ecco i porti implicati : Caos migranti, SALVINI attacca “le navi Ong vedranno l'Italia solo in cartolina. Mi danno del razzista ma poi aiutano gli scafisti”. Leader della Lega attacca ancora Macron e avvisa l'Ue(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 19:52:00 GMT)

Alzheimer : Ecco come obesità e invecchiamento contribuiscono alla malattia : L’Alzheimer, la forma più comune di demenza, è un disturbo cerebrale progressivo che porta alla perdita delle funzioni cognitive e della memoria e provoca cambiamenti significativi nel comportamento. L’invecchiamento è un importante fattore di rischio per la malattia. Precedenti studi hanno suggerito che anche l’obesità legata all’alimentazione è collegata al suo sviluppo. Ora i ricercatori della Brock University in Ontario, Canada, hanno ...

Commercio - Usa via dal Wto Trump studia il coup de theatre Ecco chi perde fra Corporate America : Donald Trump continua a cavalcare il tema del ritorno al protezionismo ed è tentato dal far uscire gli Usa dal Wto, “progettato dal resto del mondo per svilire gli Stati Uniti” secondo il presidente Americano. La realtà è un po’ diversa: negli ultimi 25 anni gli Usa pur restando il primo importatore al mondo sono diventati il secondo esportatore, vedendo crescere l’importanza delle esportazioni per ...

Mondiali Russia 2018 – Tensione Argentina! Dalla rissa Pavon-Mascherano all’occhio nero di Fazio : Ecco la verità : Fazio, difensore dell’Argentina, è stato costretto a fare luce su due episodi particolari riguardanti l’Argentina: il suo occhio nero e la presunta rissa fra Pavon e Mascherano Nonostante abbia superato il girone nell’ultima partita utile, l’Argentina continua ad essere nell’occhio del ciclone. La vittoria contro la Nigeria è servita solo a calmare temporaneamente le acque, ma la Tensione che si respira ...

'Sono una macchina da soldi senza precedenti' - Ecco quanto guadagnano i vip con una sola 'ospitata' : numeri da capogiro : Oggi si sa che è una delle più ricche del mondo dello spettacolo italiano. Oltre ad aver fatto la modella, attrice, conduttrice, ballerina e cantante, Belen è stata anche proprietaria di un ...