“È ufficiale” Uomini e Donne | Teresanna Pugliese lo dice pubblicamente L’annuncio della

caffeinamagazine

: Cambio spesso umore, faccio affermazioni che innervosiscono gli uomini e scatenano reazioni avverse, mi sono cresci… - alex_marchesini : Cambio spesso umore, faccio affermazioni che innervosiscono gli uomini e scatenano reazioni avverse, mi sono cresci… - iavvocato : RT @CircoloGT: -1!!! 'Diritto, uomini e macchine: tra regole e futuro' è in arrivo a Venezia domani!!! Siete pronti? Hasthag ufficiale #cg… - CarlaSecchieri : RT @CircoloGT: -1!!! 'Diritto, uomini e macchine: tra regole e futuro' è in arrivo a Venezia domani!!! Siete pronti? Hasthag ufficiale #cg… -

(Di sabato 30 giugno 2018) In un momento in cui la cronaca rosa dà una tregua a Francesco Monte – cambio di look a parte – ecco rispuntare la sua ex storica. Che non è Cecilia Rodriguez, argomento già ampiamente trattato, ma. I fan dinon l’hanno mai dimenticata, ma da quando è finita la sua esperienza in tv, la napoletana che nello studio di Maria De Filippi conobbe Monte ha pian piano abbandonato il mondo dello spettacolo. Sui social network, tuttavia, è attivissima e conta più di 700mila follower. In breve, la relazione trae Francesco ha avuto inizio nel 2011 quando la bella partenopea era seduta sul trono. Nonostante fosse combattuta tra l’attrazione che provava per Monte e l’interesse per Antonio Passarelli, alla fine la sua scelta ricadde su quest’ultimo. La loro relazione durò pochissimo. Dato l’enorme successo di Francesco, ...