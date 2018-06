Durigon | “Sostenibilità lavoro regolare è strumento che ci accomuna a consulenti”

meteoweb.eu

: Lavoro: Durigon, sostenibilità regolare strumento che ci accomuna a consulenti - StraNotizie : Lavoro: Durigon, sostenibilità regolare strumento che ci accomuna a consulenti -

(Di sabato 30 giugno 2018) Milano, 30 giu. (Labitalia) – “La sostenibilità di unè unocheil ministero dei consulenti del”. A dirlo Claudio, sottosegretario al ministero del, in occasione del Festival del, organizzato a Milano dal Consiglio nazionale dei consulenti del, intervenendo al dibattito ‘Competitività, legalità, sostenibilità’. “Sono convinto -ha affermato- che partendo da unsicuro si potranno avere soluzioni per un mondo migliore. Consideriamo però che siamo ad una fase iniziale del governo”. “Siamo pronti -ha assicurato-a confrontarci con le parti sociali, anche con i consulenti delche sono un front office con il mercato del. In Italia abbiamo una burocrazia che ‘ingessa’ il sistema però, in termini di legalità, sono convinto che chi sbaglia deve ...