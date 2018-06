Due giorni di festa per San Paolo | concerti di Simona Quaranta e Luisa Corna

Tragico impatto tra tre veicoli - 50enne muore dopo Due giorni di agonia : QUARTO - Non ce l'ha fatta Domenico Ligniti, il 50 rimasto gravemente ferito in un incidente a via Pietra Bianca nel tardo pomeriggio di mercoledì. L'uomo era al volante di una Citroen Saxo assieme ...

Ultimi Due giorni a Udine dell'iniziativa 'Parliamo di casa loro : Africa senza stereotipi' : Questo ultimo appuntamento preceduto da altri dibattiti e spettacoli dedicati al continente Africano è un workshop aperto al pubblico ma dedicato in particolare ai giornalisti e per questo è stato ...

MotoGp - Dovizioso ad Assen per dimenticare il ritiro di Barcellona : “ci son voluti Due giorni per riprendermi” : Il pilota italiano della Ducati si prepara a scendere in pista ad Assen, l’obiettivo è quello di riscattare il ritiro di Barcellona che lo ha allontanato dalla testa della classifica Dopo le due splendide vittorie di Jorge Lorenzo al Mugello e a Barcellona, il Ducati Team arriva nei Paesi Bassi per l’ottavo round del Campionato Mondiale MotoGp, in programma questo weekend sul Circuito TT di Assen. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Il GP olandese è ...

Due mafiosi evasi in Due giorni dopo permessi premio - è allarme : Due collaboratori di giustizia, entrambi in passato affiliati alla Sacra Corona Unita, la mafia pugliese, e macchiatisi di reati gravissimi sono evasi in due giorni dal carcere di Torino usufruendo di permessi premio.

Roma - un morto ogni Due giorni sulle strade della vergogna : Roma Una roulette russa. Quando esci di casa e ti immetti sulle strade di Roma, fai il segno della croce. Specie se sei in sella a una moto o a uno scooter. Perché buche, radici e...

Udine : schiacciato tra Due camion al mercato - 54enne muore dopo sei giorni di agonia : Non ce l'ha fatta Mirco Chivilo, il 54enne veneziano che venerdì scorso era rimasto vittima di un grave infortunio nell'area del mercato ittico di Marano Lagunare. L'uomo era rimasto schiacciato tra il suo camion, che usava per il trasporto del pesce, e un furgone che era fermo nel piazzale. È morto dopo sei giorni in ospedale a Udine.Continua a leggere

Mentre l'Europa parla di porti - al largo della Libia affogano 220 persone in Due giorni : L'Unhcr, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, si dice "scioccato e addolorato" per la notizia di circa 220 persone annegate a largo delle coste libiche nei giorni scorsi Mentre tentavano di attraversare il mar Mediterraneo dirette in Europa. Questo porta a più di mille il numero di migranti morti affogati nel Mediterraneo nel 2018. Secondo i sopravvissuti, un'imbarcazione di legno ...

Migranti - UNICEF Italia : in Due giorni 200 morti a largo Libia : Roma, 22 giu. , askanews, 'Mentre assistiamo a insulti, frasi ad effetto e proclami dei vari esponenti della politica e società civile, altri 200 esseri umani sono morti nel Mar Mediterraneo'. Lo ...

Turchia a Due giorni dal voto tra speranze e timori di brogli : Un sistema sui generis, che concentra i poteri nelle mani del presidente, consolidando l'autoritarismo che già da qualche anno caratterizza la gestione politica del paese.Il progetto del presidente ...

Due giorni di grande rugby su Sky Sport : quattro match in esclusiva : Sabato 23 giugno le altre tre partite, con altrettanti Test-match da non perdere, e in campo ci saranno sei tra le nazionali più forti del mondo, compresa quella neozelandese degli "All Blacks". Si ...

Migrante sopravvive Due giorni nascosto nel vano motore di un bus : Un Migrante è sopravvissuto due giorni nascosto nel vando motore di un autobus. Il giovane è stato scoperto questa mattina a Parigi dall'autista del mezzo, in viaggio da Cannes...

Migranti - 15enne vivo dopo Due giorni nel motore di un pullman : Migranti, 15enne vivo dopo due giorni nel motore di un pullman Migranti, 15enne vivo dopo due giorni nel motore di un pullman Continua a leggere L'articolo Migranti, 15enne vivo dopo due giorni nel motore di un pullman proviene da NewsGo.

Travis Barker - il batterista dei Blink-182 ricoverato Due volte in pochi giorni : I fan di Travis Barker sono decisamente in apprensione: il batterista dei Blink-182 , infatti, è stato ricoverato per la seconda volta in pochi giorni in un ospedale di Los Angeles. Il musicista, ...

